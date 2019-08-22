«مدهش» يودع زوّاره بكوميديا مجانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بالكوميديا والمرح، يودع «عالم مدهش»، إحدى أكبر وجهات الترفيه العائلي في المنطقة، زوّاره خلال هذا الموسم، إذ يستضيف غداً عرضاً كوميدياً بعنوان «ميلس الكوميديا»، بمشاركة مجموعة من الكوميديين من داخل الدولة وخارجها.

وأشارت الوجهة الترفيهية، في مركز دبي التجاري العالمي، إلى أنه يمكن للجميع حضور هذا العرض المجاني، الذي سيقدم باللغة العربية، ويأتي تنظيمه قبل يوم واحد من اختتام فعاليات الدورة الـ20 لـ«عالم مدهش» لتتيح لزوّاره من العائلات واليافعين والأطفال فرصة الاستمتاع بأجواء مرحة وممتعة مليئة بالضحك.

أصحاب إطلالات

ومن الأسماء المشاركة في هذا العرض الكوميدي، عبدالله القصّاب، الذي يعد من المتحدثين البارزين والمتميزين في عروض «استاند أب كوميدي»، وقدم عروضاً مميزة للعائلات في مختلف أنحاء الإمارات، كما عمل مقدماً تلفزيونياً في إحدى القنوات المحلية، وكانت له إطلالات على القنوات التلفزيونية والإذاعية المختلفة في الدولة.

وأيضاً شارك عبدالله في فيلمين قصيرين حازا جوائز في مهرجانات سينمائية، وأدى أدواراً متنوعة على خشبة المسرح في الإمارات، وعلى مسرح «ستيلا أدلر» في هوليوود.

ومن بين أبرز المشاركين في عرض «مدهش»، محمد علي، الذي كان من الأسماء المؤهلة للفوز في مهرجان «شورت آند سويت كوميدي فستيفال». ويؤدي حالياً عروضه في أغلب النوادي الكوميدية بالإمارات، وعمل مع شخصيات كوميدية شهيرة، مثل: باسم يوسف، وعلي السيد، وعمر حمدي وغيرهم.

«أبز».. حاضر

وكذلك يشارك في العرض الكوميدي المواطن عبدالله علي (Abz)، الذي بدأ عروض «استاند أب كوميدي» حينما كان في سن الـ17، وشارك بمهرجانات متنوعة في نيوزيلندا والإمارات، وأدى عروضاً على المسرح مع أشخاص مثل أرون كادر وياكوف سميرنوف (أميركا). سافر «أبز» إلى أميركا خلال هذا الصيف، وكان أول إماراتي يقدم عرضه في Laugh Factory و The Comedy Store بلوس أنجلوس.

أيضاً من المشاركين في العرض وسام، الذي يستمر في مزاولة عمله بالكوميديا لمدة ثلاث سنوات، في حين تدور نُكته حول إدارة وظيفته اليومية. وشارك وسام في مهرجان «مونترو كوميدي» في دبي عامي 2018 و 2019، بالإضافة إلى المشاركة في كوميدي «عالواقف» في الموسمين الأول والثالث.

المهندس

ويشارك في العرض يوسف القط، الذي بدأ حياته المهنية في مجال التمثيل منذ عامين، وعلى الرغم من مواجهته صعوبات كثيرة لأن تخصصه الجامعي في الهندسة المدنية يختلف كثيراً عن توجهه، إلا أنه عمل على تطوير ذاته ومهارته في هذا المجال. ويشتهر «عالم مدهش»، الذي يختتم دورته الـ20 غداً، بكونه وجهة الترفيه العائلي الأبرز في دبي، فلطالما استقطب العائلات والأهالي والشباب من مختلف الأعمار على مدى سنوات. ويرحب بالزوار للدخول والاستمتاع مجاناً في الساحات الأربع الحافلة بالمرح، وهي ساحة الحركة، وساحة التسالي، وساحة المغامرات، وساحة العروض.

«ميلس»

ينظم العرض الكوميدي في «عالم مدهش»، بمركز دبي التجاري العالمي، تحت عنوان: «ميلس الكوميديا»، بهدف رسم الابتسامة على وجوه زوار الوجهة الترفيهية من العائلات.

• العرض يأتي تنظيمه قبل يوم واحد من اختتام فعاليات الدورة الـ20 لـ«مدهش».