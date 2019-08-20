نزل نموذجي للشباب.. على عجلات

المصدر: برلين - د.ب.أ

إنه يبدو مثل نزل نموذجي للشباب بالأسرّة الطبقية والشراشف غير المرتبة والشباب الجالس الذي يتفقد هواتفه الذكية. ولكن هذا نزل شباب مختلف حيث لديه إطارات!

وتُعد هذه الحافلة التي جهزتها الرابطة الألمانية لنزل الشباب «أول نزل شباب متنقل في العالم»، على حد قول الرابطة.

وقامت الحافلة بأول رحلة لها من كولونيا في أغسطس الجاري إلى مهرجان الموسيقى الإلكترونية «زونه موند شتيرنه» (شمس قمر نجوم) في ولاية تورينجن وعلى متنها 12 راكباً.

وتمثلت أكبر ميزة للشباب الذين كانوا على متن الحافلة في أنهم لم يضطروا لنصب خيامهم. وبدلاً من ذلك، ناموا مباشرة في الحافلة التي كانت متوقفة في محيط المهرجان. كما يوجد بالحافلة مرحاض ومرشة وغرفة مشتركة.

وقال المتحدث باسم الرابطة الألمانية لنزل الشباب، يوستين بلوم: «نحن بحاجة إلى أفكار جديدة.. من يستكين يصدأ».

وأضاف أن الهدف من هذه الفكرة هو مواجهة بعض الأنماط البالية التي تحيط بنزل الشباب وتقديم صورة أكثر عصرية.

وبعد رحلتها الأولى سيتم تفكيك الحافلة، ولكن إذا ما لاقت الفكرة ردوداً إيجابية فيمكن أن تصبح خدمة منتظمة، بحسب بلوم.

وتقول الرابطة إنه كان هناك آلاف من الطلبات على الـ12 مكاناً الذين يضمها النزل المتنقل.