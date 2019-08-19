«مصابيح التنوير» في ضيافة برنامج «نطق فكراً»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

يستضيف برنامج تلفزيوني جديد، على شاشة قناة «TeN»، عدداً من المفكرين والمثقفين في مصر والوطن العربي.

وقال مقدم البرنامج الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن «(نطق فكراً) برنامج غير دوري نحاور فيه عدداً من المفكرين الكبار، الذين تشكّل أعمالهم وآراؤهم وأطروحاتهم، مصابيح تضيء طريق التنوير لنا».

وأضاف أن البرنامج «يبحث عن الهوية المصرية والشخصية التي نحاول أن نتلمسها لمجتمعنا الآن، في الوقت الذي شهدت فيه مصر عدداً من الأزمات والأحداث التي تأثرت وأثرت بها». ولفت عبدالحميد إلى أن الفيلسوف المصري الدكتور مراد وهبة سيحل ضيفاً في أولى الحلقات يوم الأحد المقبل.

وتسعى الحلقات إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة الملحة عن الهوية والعقل المجتمعي والديمقراطية والإرهاب، والفكر، وهل نملك الجرأة على إعمال العقل؟ وغيرها من الأسئلة.