انفصال «هاري وميغان».. في متحف الشمع

المصدر: لندن - د.ب.أ

أعلن متحف مدام توسو للشمع في لندن، أنه سيتم فصل تمثالي الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، إذ سيتم وضع تمثال كل منهما مع مجموعة مختلفة من المشاهير. وكان المتحف قد كشف عن تمثالي هاري وميغان في مايو من العام الماضي، قبل فترة قصيرة من زواجهما بقلعة ويندسور.

وسينقل تمثال دوقة ساسيكس ليكون في مكان يسمح له بالتفاعل مع شخصيات شهيرة أخرى من الذين حضروا الزفاف، ومن بينهم ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، والممثلان توم هاردي وبريانكا تشوبرا. وأشار المتحف إلى أن هاري سينضم إلى الأعضاء الآخرين بالعائلة الملكية في غرفة مجاورة.

وقال ستيف ديفيس، المدير العام بمتحف مدام توسو بلندن، إن هذا التغيير لن يكون دائماً.