عصر طائرات الركاب الأسرع من الصوت قيد التحقق

المصدر: رويترز- لوس أنجلوس

عندما سافرت فيكتوريا بيكهام عن طريق الجو من لندن إلى نيويورك بطائرة من طراز كونكورد الأسرع من الصوت عام 1999 لشراء ثلاثة فساتين زفاف ولوازمها، كانت واحدة من اللحظات الفارقة في عالم الطيران في ذلك العقد من الزمان.

وباختصار وقت الرحلة الجوية ليكون ما يزيد قليلاً على ثلاث ساعات، يكون من السهولة منح حياتك قدراً من التحسين والإثارة بقفزة سريعة عبر الأطلسي، ما دام بحوزتك 10 آلاف دولار تدفعها مقابل تذكرة الطيران.

ولكن للأسف توقفت رحلات الطائرة الكونكورد عن العمل، غير أنه إذا نجحت شركة «هيرميوز» الناشئة - ومقرها أتلانتا أكبر مدن ولاية جورجيا الأميركية - ومضت في تنفيذ مشروعها، فلن يمر وقت طويل قبل أن تكون فترة الساعات الثلاث التي قطعتها الكونكورد في رحلتها تبدو كأنها خطوات الحلزون البطيئة في ما يتعلق بالوقت الذي من المتوقع أن تقطعه الرحلات الجوية عبر الأطلسي.

وتعمل شركة هيرميوز حالياً على إنتاج طائرة «ماخ - 5» أي أسرع من الصوت بخمس مرات، وتقول إنها ستكون قادرة على أن تقطع الرحلة من لندن إلى باريس في 90 دقيقة فقط.

كما ستكون هذه الطائرة قادرة على قطع مسافة 4600 ميل بسرعة تصل إلى 3300 ميل في الساعة، وتقول هيرميوز، إن هذه الطائرة لن تخفض فقط وقت السفر إلى حد كبير، وإنما أيضاً ستزيد من عوامل السلامة.

وتعمل شركة «بووم سوبرسونيك» ومقرها ولاية كولورادو الأميركية، على إعادة تنظيم الرحلات الجوية فائقة السرعة، ووعدت بتسيير رحلة جوية من لندن إلى نيويورك تستغرق ثلاث ساعات و15 دقيقة فقط، ما يعني العودة إلى أيام الكونكورد.

ومن المقرر أن تدخل الطائرة «ماخ -2.2» لشركة «بووم سوبرسونيك» الخدمة بحلول منتصف العقد المقبل الذي يبدأ عام 2029، وتقول الشركة إنها تلقت بالفعل عشرات الطلبيات لشراء الطائرة.

وتقول الشركة إن هدفها يتمثل في «خفض أيام كاملة من جداول الرحلات الجوية التي تقوم بالذهاب والعودة»، مثل تخفيض وقت السفر من سان فرانسيسكو إلى طوكيو من 11 ساعة إلى خمس ساعات ونصف الساعة، بما يسمح للراكب بأن «ينجز أعماله عبر العالم ويعود أدراجه قبل أن تتأثر الساعة البيولوجية داخل جسمه من جراء فارق التوقيت».

ولكن - وهناك لكن في هذا المقام - فإن هذه الطائرات في حالة نجاح تطويرها وإنتاجها فليس من المحتمل أن تلتزم باللوائح الحالية بشأن التلوث السمعي والجوي. كما أشار تقرير حول تقييم الضوضاء إلى أنه من المحتمل ألا تلتزم هذه الطائرات بالمعايير الحالية للضوضاء المنبعثة من عمليات الإقلاع والهبوط.

وبالإضافة إلى ذلك تم تقدير أن تستهلك الطائرات الأسرع من الصوت المخطط إنتاجها في المتوسط، كميات من الوقود بالنسبة لكل راكب تتجاوز من خمس إلى سبع مرات معدل استهلاك الطائرات العادية.