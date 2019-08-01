الهولندية بولين كونينج تغني بالعربي «كفاية غياب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد المغنية الهولندية، بولين كونينج، المشهورة بأعمالها المستوحاة من ثقافة وموسيقى وألحان الشرق، لإطلاق أغنيتها الجديدة باللغة العربية، وتحمل الأغنية عنوان «كفاية غياب».

وتستلهم أغنية «كفاية غياب» أسلوبها من الألحان الانسيابية للموسيقى الشرقية. وتتحدث كلمات الأغنية عن الحب المفقود والمشاعر الجياشة، كما تمزج أحدث التأثيرات الصوتية التي لاقت بالفعل استحسان الجمهور في جميع أنحاء المنطقة. وقد تأثرت بولين بالعديد من الفنانين من الإمارات والخليج، مثل أحلام وحسين الجسمي وبلقيس أحمد فتحي.

منذ مشاركتها في برنامج المواهب «هولاند جوت تالنت»، أثبتت بولين كونينج نفسها مغنية مشهورة، وفنانة محترفة في الرقص الشرقي، وأُعجبت بثقافة الشرق الأوسط وفنونه وموسيقاه خلال دراستها في أكاديمية الفنون. وحرصت بولين من خلال أغنية «كفاية غياب» ذات التوليفات العربية المميزة، على تجسيد ذلك الإحساس الموسيقي المرهف. وسجلت بولين أغنيتها الجديدة في استوديو بمصر، بالتعاون مع إسلام عماد الدين والملحن الشهير سامر أبوطالب.

الأغنية الجديدة هي ثالث إصداراتها من الأغاني المفردة بعد «أم الغايب» و«معنى الحب إيه»، اللتين غنّتهما باللغتين الإنجليزية والعربية باللهجة المصرية.