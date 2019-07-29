بلقيس غاضبة على " تويتر" والجمهور يعاتبها!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يبدو أن ثورة غضب الفنانة بلقيس انفجرت أخيرا على منصات الإفتراضي، وذلك بعد التغريدة التي نشرتها الفنانة على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" تقول فيها "الكلاب تجيني مشتاقة" وضمنتها بقايا غضب دفين لم يعلم سببه، الأمر الذي أثار موجة من التعليقات المتباينة من طرف جمهور الفنانة ومتابعيها، الذين انحاز شق منهم إلى مساندتها عبر تعليقات حماسية مثل"صح لسانك" و"درر يا بلقيس" و"صدقتي والله" في الوقت الذي انحاز فريق من محبي الفنانة إلى تسجيل استغرابهم من التغريدة ومن نبرتها الصادمة بعض الشيء، مصرحين" أوبا..قويه يا بلقيس" وتغريدات مثل "التشبيه قاتل".

وخيرت البقية الباقية من جمهورها، معاتبة الفنانة على أسلوبها المباشر في السباب بتصريحات جاء بعضها متهكما مثل "بلقيس عصبت" وبعضها مهاجما بالقول"دي لغة ساسا" و"عنيفه" . فيما خير آخرون معاتبة الفنانة بالإشارة إلى رقيها ومستواها المتحضر في التعامل مع جمهورها على منصات الافتراضي، مغردين بالقول "أرقى من كذا يا بلقيس" ومعبرين عن أسفهم عما يصدر من شخصية فنية بمستواها، قادرة على أن تكون قدوة للكثيرين من حولها" لافتين إلى أن الجميع "يعرف مدى احترامها لنفسها ولغيرها".

ولفتت إحدى المواقع الإخبارية المختصة أن تغريدة الفنانة، جاءت على إثر الوعكة الصحية التي تعرضت لها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي اختلفت معها مؤخرا، الأمر الذي دفع متابعي الفنانة وجمهورها، يربطون التغريدة بمرض الإعلامية فجر السعيد، الذي شغل الوسط الفني والإعلامي وأثار لغطا واسعا بين الفنانين والجمهور بشكل عام، خاصة بعدما كانت بلقيس قد رفعت دعوى قضائية ضدّ الإعلامية قبل نحو الشهعلى إثر تصريحاتها الإعلامية الجارحة للفنانة والتي صرحت بها خلال لقاء تلفزيوني مباشر." فيما رأى عدد كبير من جمهور الفنانة ورواد أخبار المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي وجوب مسامحة الأخيرة عن إساءتها لها بسبب ضعفها ومرضها ، مشيرين إلى ضرورة الدعاء لها بالشفاء العاجل.