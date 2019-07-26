دبي عاصمة التصميم والأزياء والابتكارات المستقبلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشتهر مدينة دبي باعتبارها موطن المبدعين وأصحاب الرؤى، والعلامات التجارية الفائقة، والمعالم البارزة، كما تعرف بأنها عاصمة الموضة والأناقة والتصميم بلا منازع في منطقة الشرق الأوسط.

وتواصل دبي بشكل مستمر توسيع نطاق إبداعاتها، حتى أضحت الوجهة الأمثل والأشمل بالنسبة للزائرين القادمين إليها، والراغبين في الحصول على تجارب متنوعة حافلة بالتشويق والابتكار والتنوع، ما يسهم في ترسيخ مكانتها على الخريطة العالمية.

ويمكن للزائرين مشاهدة الإبداعات المذهلة التي تجعل من هذه المدينة مكاناً لا مثيل له، حيث تتنوع ما بين عروض الأزياء والمهرجانات الدولية التي تحتفي بكل جانب من جوانب التصميم، والفنون، والفنادق المذهلة، والفلل العائمة، والعجلات الترفيهية العملاقة، والجزر الاصطناعية الرائعة.

«فاشن فوروورد دبي»

وعلى سبيل الذكر، يستضيف «حي دبي للتصميم» فعالية «فاشن فوروورد دبي»، التي تستمر من 30 أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر 2019، وتعتبر من أبرز فعاليات الأزياء على مستوى الشرق الأوسط، كما تجمع تحت مظلتها أهم مصمّمي الأزياء وخبراء الموضة في دبي.

وتستعرض فعالية «فاشن فوروورد دبي» أحدث التصاميم والإبداعات التي أطلقتها كبرى علامات الموضة العالمية والإقليمية، وتحمل توقيع أبرز المصممين المستقلين. وسيجد الزائرون مجموعة من المنتجات الرائعة والمتميزة، التي تتنوع ما بين الأزياء والاكسسوارات للرجال والنساء.

وفي هذا العام، تفتح الفعالية الباب أمام المهتمين بالموضة لشراء ما يعجبهم من مجموعات الأزياء المعروضة، وذلك من خلال منصّات إلكترونية ورقمية سيتم تجهيزها لهذا الغرض.

وتعد فعالية «فاشن فوروورد دبي» تجربة مميزة للبيع بالتجزئة، وفرصة لتوسيع المعرفة بعالم الأزياء، واستكشاف «حي دبي للتصميم» الذي يضم مجموعة مذهلة من المعارض والمطاعم، والمخصص لعالم الأزياء والموضة، ويضم استوديوهات التصميم والفنادق والشقق الفاخرة وأماكن التسوق.

«أسبوع دبي للتصميم»

كما تستضيف دبي لاحقاً، خلال شهر نوفمبر المقبل، «أسبوع دبي للتصميم»، الذي يقدم الكثير من الفعاليات التي تتمحور حول التصميم عبر مختلف المجالات، مثل الهندسة، والمنتجات، والأثاث، والتصميم الداخلي، والتصميم الغرافيكي. يستمر الحدث من 11 إلى 16 نوفمبر المقبل، ويمثل المهرجان الإبداعي الأكبر في المنطقة، ويعكس موقع مكانة دبي باعتبارها عاصمة للتصميم في منطقة الشرق الأوسط.

ومع إقامة المعارض والفعاليات والحفلات والأنشطة المتنوعة في مختلف أرجاء المدينة ضمن «حي دبي للتصميم»، و«داون تاون دبي»، والحي الفني بشارع السركال في القوز، وغيرها من المواقع العديدة، فقد أضحى الحدث مناسبة تستقطب الزائرين الذين يستمتعون بالابتكارات والتجارب الإبداعية من خلال التصميم والأفلام والفنون بمختلف أنواعها.

ويعد كل من «أسبوع دبي للتصميم»، و«فاشن فوروورد دبي» بمثابة فعاليات مجانية يمكن أن يحضرها أفراد المجتمع، رغم أن الزائرين ينصحون بتسجيل اهتمامهم مقدماً من أجل تأمين الوصول إلى بعض العروض أو الفعاليات المتنوعة، والأفلام.

أماكن مميزة

تشتهر دبي بأبراجها ومبانيها المرتفعة، وتمثل الوجهة المفضلة لالتقاط أروع الصور والاحتفاظ بأجمل الذكريات، ولكن إيجاد المكان الأمثل لتصوير برج خليفة وأفق المدينة المذهل لايزال يمثل مهمة صعبة حتى الآن.

ويُعد «برواز دبي» واحداً من أحدث المعالم الثقافية على مستوى الدولة، ويُشكل صرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالات ساحرة على دبي القديمة والحديثة ضمن برواز واحد، كما يشكل الإطار الأمثل لأعلى برج في العالم، وأجمل معالم دبي.

يقع برواز دبي في حديقة زعبيل، ويوفر إطلالات بانورامية لكامل مدينة دبي، ليحكي قصتها عبر الزمن، ويعبر عن جذورها التاريخية على ضفاف الخور، ليمكن الزائرين من مشاهدة جانبي المدينة من المستوى الذي يقع على ارتفاع 48 طابقاً.

يتميز برواز دبي بالكسوة الذهبية المصنوعة من ورق الفولاذ المقاوم للصدأ، وعليها دوائر مستوحاة في شكلها من شعار «إكسبو 2020»، ويشكل أفضل تعبير عن الطابع المتطور والمتغير بسرعة في هذه المدينة.

وإضافة إلى ناطحات السحاب الشاهقة، تشتهر دبي أيضاً بإنشاء الجزر الجديدة التي بنيت في البحر، وتطورت حتى أضحت واحدة من أهم الوجهات ذات المستوى العالمي. وتعد جزيرة بلو واترز، الإضافة الأحدث إلى الوجهات البحرية العديدة التي تزخر بها دبي، وتضم عين دبي أعلى عجلة ترفيهية في العالم.

وتعد عين دبي، التي يبلغ ارتفاعها 210 أمتار، إنجازاً رائعاً يجمع ما بين التصميم والهندسة، ومن المؤكد أنها ستصنف باعتبارها واحدة من عجائب العالم الحديث عند افتتاحها في 2020. كما تستقطب جزيرة بلو واترز نفسها أعداداً كبيرة من الزائرين الذين يحضرون لرؤية إطلالات مذهلة على مرسى دبي، واستكشاف العديد من المطاعم وأماكن المأكولات والمشروبات الموجودة في هذا المعلم الشاطئي المدهش.

ترتبط جزيرة بلو واترز بشاطئ منطقة مساكن شاطئ جميرا «JBR» الشهير عن طريق جسر منحنٍ فريد من نوعه، حيث تشكل وجهة رائعة لمحبي الهندسة المعمارية الرائعة والتصميم المذهل.

وفيما تواصل دبي تقدمها المتسارع نحو رؤيتها المستقبلية، فإنها تحتفي في الوقت ذاته بإرث المدينة والإمارات بأكملها في متحف الاتحاد في جميرا، الذي يوثق لحظات مفصلية وتاريخية في مسيرة الإمارات التي تحولت إلى نموذج عالمي للتطور والحداثة.

يتميز المبنى بتصميم السقف المنحني والمستوحى من شكل ورقة الدستور، ويضم أيضاً سبعة أعمدة ترمز للأقلام التي استخدمها القادة المؤسسون للتوقيع على الوثيقة الأصلية لدستور الإمارات عام 1971.

يحكي متحف الاتحاد، من خلال تصميم المبنى الذي يضم دار الاتحاد، تاريخ دولة الإمارات من خلال القطع الأثرية الرائعة والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو الإخبارية والأفلام والأغراض الشخصية التي تعود للآباء المؤسسين للدولة.

ويشكل متحف المستقبل، الذي يعد قيد الإنشاء حالياً على أن يفتتح في 2020، أيقونة مدهشة، ويتميز المتحف بتصميمه البيضوي الفريد، ويضم مجموعة من المعارض الإبداعية والمثيرة التي تحتفي بالتسامح، مع اكتشاف التحديات والإمكانات التي تواجه عالمنا.

مشروع طموح

يعد مشروع ذا هارت أوف يوروب واحداً من أكثر المشروعات الطموحة في دبي على الإطلاق، وهو موطن فلل سي هورس العائمة، والمنازل المذهلة، والفنادق الفاخرة المستوحاة من بعض المدن والمواقع الأكثر شهرة في أوروبا.

وعند اكتماله، سيكون المشروع الذي يقع في جزر العالم قبالة شاطئ دبي، ضمن «بيئته» الصغيرة الخاصة به «مع وجود آلات عالية التقنية قادرة على إنتاج ما بين 10 إلى 15 طناً من الثلج يومياً، بغض النظر عن درجة الحرارة الخارجية. ويمثل تطوير فلل سي هورس العائمة مزيجاً مذهلاً ما بين الهندسة والخيال، ويقدم فرصة للعيش (تحت الماء) مع وجود غرف نوم تطل على الشعاب المرجانية المليئة بالأسماك والمخلوقات البحرية الرائعة».

تواصل دبي توسيع نطاق إبداعاتها، حتى أضحت الوجهة الأمثل والأشمل بالنسبة للزائرين القادمين إليها من أرجاء العالم.

تشتهر مدينة دبي باعتبارها موطن المبدعين وأصحاب الرؤى، والمعالم البارزة، وعاصمة الموضة والأناقة والتصميم بلا منازع.