«دبي أكواريوم» الأفضل في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصد «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية»، الذي تمتلكه وتشغله «إعمار للترفيه»، لقب أفضل أكواريوم في العالم من قبل منصة CEOWORLD الرائدة عالمياً.

ويمتاز «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» بموقعه الحيوي في «دبي مول»، وفاز بالمرتبة الأولى بفضل الخصائص المميزة التي يقدمها للزوار، بما في ذلك «ممر الأكريليك» الذي يخترق الحوض بزاوية 270 درجة، مقدماً لزواره فرصة مشاهدة عدد من أروع الحيوانات المائية في العالم عن قرب.

ويأتي هذا التقدير بعد فوز «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» بلقب أفضل وجهة ترفيهية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لـ«تريب أدفايزر».

وتعكس الجوائز التي يواصل «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» حصدها دوره المميز في منح الزوار تجربة تتكامل فيها القيمة الترفيهية والتعليمية في الوقت ذاته.

ويعدّ «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» واحداً من أكبر أحواض الأكواريوم وأكثرها تنوعاً في العالم، مقدماً لزواره فرصة الاستمتاع بتجربة استثنائية بكل المقاييس. وتقع «حديقة الحيوانات المائية» في الطابق الثاني فوق الحوض الرئيس، وتأخذ الزوار في رحلة ممتعة للتعرف إلى مختلف البيئات المائية في العالم من خلال ثلاث مناطق مختلفة، هي: «الغابات المطيرة»، و«الشريط الساحلي»، و«المحيط»، والتي تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات المائية، مثل سمك البيرانا الأمازوني، والسرطان العنكبوتي العملاق، وثعالب الماء الآسيوية، وغيرها الكثير.