عرض زي نيل أرمسترونغ في رحلة القمر

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

عُرض أمس، الزي الفضائي الذي كان يرتديه نيل أرمسترونغ، في رحلته إلى القمر في متحف سميثسونيان للطيران والفضاء، وذلك لأول مرة منذ 13 عاماً، بالتزامن مع الذكرى الـ50 لانطلاق الرحلة أبولو 11. حضر الاحتفال ريك، نجل أرمسترونغ الذي كشف النقاب عن الزي، إلى جوار نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تشهد انقساماً عميقاً في أواخر الستينات من القرن الماضي، لكنها تجمعت في حالة من الفخر عندما أصبح أرمسترونغ أول رجل يمشي على سطح القمر. وقال «على رأس المساهمات للعلم والفهم البشري، بالنسبة لتلك اللحظة القصيرة، جمع الرجل الذي كان يرتدي هذا الزي أمتنا والعالم. والآن، مصداقاً لعقيدتهم، لا يحب رواد الفضاء إطلاقاً أن يُطلق عليهم وصف أبطال، وكان الرجل الذي ارتدى هذا الزي يرفض بشكل خاص مثل هذه التصنيفات».