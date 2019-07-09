العثور على وحيد قرن نادر ميتاً

المصدر: كاتماندو - د.ب.أ

عثر أمس على وحيد قرن من نوع مهدد بالانقراض وقد نفق بعد أن جرفه نهر فائض في حديقة وطنية جنوب وسط نيبال، وفقاً لما أعلنه كبير حراس الحديقة بيد براساد داكال. وقال كبير حراس الحديقة، إن مسؤولي الحياة البرية عثروا أمس على وحيد القرن النادر، ويعتقد أنه ذكر عمره ثلاث سنوات، على ضفة النهر في حديقة شيتوان الوطنية.

وأضاف داكال أن وحيد قرن ذكراً آخر قد هاجم الحيوان قبل أن يسقط في النهر. وتؤوي الحديقة أكثر من 600 وحيد قرن من إجمالي 645 وحيد قرن في المناطق المحمية في البلاد.

ونفق ما لا يقل عن 40 نوعاً من وحيد القرن النادر في السنة الماضية. وفي شهر مارس، نفقت أنثى وحيد قرن عمرها 30 عاماً بعد أن سقطت في خزان صرف صحي في فندق بحديقة شيتوان الوطنية الواقعة على بعد 120 كيلومتراً جنوب غرب كاتماندو.