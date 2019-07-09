2019 صيف حافل بالغناء للمطربين العرب

المصدر: حياة الحرزي ــ دبي

تحمل مشاركات نجوم الغناء العربي هذا الصيف، نكهة مميزة وطابعاً مختلفاً عن بقية الأعوام السابقة، وذلك بفضل انضمام عدد من المهرجانات والفعاليات الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية إلى قائمة المهرجانات العربية الصيفية، التي تمثل متنفساً للعديد من شرائح الجمهور وفرصة جيدة للمغنين لتجديد نشاطهم الفني وتحصيل عائد مادي مجزٍ، في ظل الحديث المتنامي عن الأزمات الإنتاجية التي تمر بها الأغنية العربية المعاصرة، وهي الأزمات التي كرستها سطوة الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم.

وعلى الرغم من غياب عدد من نجوم الغناء العربي عن واجهة هذه الفعاليات الصيفية، إلا أن القائمة العامة لأغلب المشاركين في حفلات صيف 2019، تفصح عن بوادر نجاحات فنية ومتابعات جماهيرية مرضية في أغلب هذه المهرجانات والفعاليات.

«صيف أبها»

البداية ستكون مع فنان العرب محمد عبده، الذي يحيي ليلة من الطرب الأصيل ضمن حفلات «صيف أبها» على مسرح طلال مداح مساء الجمعة المقبل، ستلي مشاركته أنغام في حفل غنائي آخر غداً (الأربعاء) يندرج ضمن فعاليات مهرجان صيف الباحة، على مسرح القرية التراثية بمراوة، في الوقت الذي تحتضن «حفلات صيف أبها»، حفلاً غنائياً مشتركاً يجمع بين نجوى كرم وماجد المهندس مساء الجمعة 19 يوليو.

في الجهة المقابلة، تطل ماجدة الرومي مساء الجمعة المقبل لتشارك جمهورها أمسيات الطرب الأصيل في حفلات مهرجانات جونيه الدولية التي تستقطب واحدة من أبرز حفلاتها الناجحة لهذا العام، وذلك بعد إحيائها حفلاً غنائياً ناجحاً في أبريل الماضي بالقاهرة ضمن مشاركتها في إحدى الحملات الخيرية لمصلحة القرى الفقيرة في مصر، الذي خصصت عائداته المادية لعدد من المشروعات الخيرية، في الوقت الذي شارك مارسيل خليفة يوم الجمعة الماضي في مهرجانات بعلبك الدولية، في أمسية موسيقية رفقة الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، وتحت عنوان «تصبحون على وطن».

مشاركات متميزة

زياد الرحباني فضَّل مهرجان «أعياد بيروت» لتقديم حفله الغنائي الذي سيُقام مساء الجمعة 19 يوليو تحت عنوان «ببيروت» بمشاركة مجموعة متميزة من الأصوات الفنية، فيما تقررت مشاركة الموسيقار اللبناني المعروف ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي بتونس يومي 2 و3 أغسطس المقبل.

في المقابل، تستضيف مهرجانات بعلبك الدولية مساء الجمعة 2 أغسطس أمسية من الموشحات والفلامنغو للمغنية اللبنانية جاهدة وهبي، يرافقها عازف العود العراقي عمر بشير وفرقته الموسيقية التي ستختتم ليالي المهرجان بأمسية عنوانها «عود حول العالم»، فيما تعرض مسرحية ملوك الطوائف للراحل منصور الرحباني، على مسرح مهرجان قرطاج يومي 15 و16 يوليو.

حفلات سعودية

من جهة أخرى، يشارك وائل كفوري في عدد من المهرجانات والفعاليات الصيفية في لبنان، حيث يطل مساء بعد غدٍ (الخميس) من واجهة بيروت البحرية وعلى مسرح «أعياد بيروت» في حفل غنائي جديد، قبل أن يشارك في الحفل الختامي لفعاليات مهرجانات القبيات السياحية الدولية بنسختها السادسة، مساء الأحد 11 أغسطس، ويختتم حفلاته الصيفية في لبنان مساء الجمعة 23 أغسطس، ضمن مهرجانات صيدا الدولية ليشارك بعدها في فعاليات موسم جدّة ويقدم للجمهور السعودي حفلته المقررة مساء الأحد 14 يوليو.

القيصر يكتسح الساحة

ويختتم قيصر الأغنية العربية الفنان كاظم الساهر، فعاليات موسم جدّة، بحفل غنائي مساء الأربعاء 17 يوليو، فيما يحمل في رصيده 13 حفلاً فنياً لهذا الصيف، سيوزعها النجم ما بين المملكة العربية السعودية التي يعود إليها للمرة الرابعة، ولبنان التي أصبح ضيفاً دائماً على مهرجاناتها الصيفية، مروراً بالعاصمة الأردنية عمان، قبل أن يصل إلى تركيا في أول حفلاته الجماهيرية في إسطنبول، حيث يقدم القيصر في لبنان، ثلاث حفلات ضمن مهرجان «أهدنيات»، أيام الجمعة والسبت والأحد 26 و 27 و 28 يوليو، ومن ثم ثلاث حفلات متتالية تندرج ضمن فعاليات مهرجات «بيت الدين الفني»، أيام الخميس والجمعة والسبت 1 و2 و3 أغسطس. وعلى أرض المعارض بالعاصمة الأردنية عمان، يقدم الساهر حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة 8 و9 أغسطس، لينهي قيصر الغناء العربي، جولاته الصيفية في إسطنبول، من خلال لقاء جمهوره العربي في حفلين غنائيين يومي 12 و13 أغسطس.

السوري ناصيف زيتون يشارك في مهرجان «أعياد بيروت» مساء الأحد 14 يوليو، لينتقل من ثم إلى مشاركة أخرى في مهرجانات القبيات السياحية الدولية يوم السبت 10 أغسطس، إلى جانب حفلة تالية مقررة في مهرجان قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية، فيما تشارك إليسا مساء الجمعة 26 يوليو في حفل غنائي يندرج ضمن فعاليات «أعياد بيروت»، وذلك بعد مشاركتها في مهرجان موازين مساء الثلاثاء 25 يونيو.

مشاركات واسعة

تشارك كارول سماحة في الدورة 55 من مهرجان قرطاج الدولي، بعد أن خصصت إدارة المهرجان حفلاً غنائياً للنجمة اللبنانية على المسرح الروماني مساء الجمعة 9 أغسطس، تعود بعده سماحة إلى لبنان للمشاركة في مهرجانات زحلة السياحية بحفل غنائي مساء الخميس 15 أغسطس، وذلك بعد مشاركتها في مهرجان موازين بالمغرب يوم 21 يونيو بحفل غنائي إلى جانب المغني المغربي محمد رضا، فيما استضاف مهرجان موازين في دورته الـ18 كلاً من وليد توفيق وديانا كرزون وعاصي الحلاني ونجوى كرم ورامي عياش وميريام فارس وسعد الصغير وحسين الجسمي ومحمد عساف، كما استضاف عدداً من نجوم الغناء الذين حلوا ضيوفاً على المهرجان العريق.

• مهرجانات في السعودية ولبنان والأردن وتونس والمغرب، وحفلات في القاهرة وإسطنبول.

• 13 حفلاً فنياً لكاظم الساهر.