فنان الطهي سامانثا يفوز بجائزة الشيف المتميز لعام 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن فندق «تو سيزنز» في دبي عن فوز الشيف سامانثا كيكولاندارا بجائزة إنجاز مدى الحياة، في حفل توزيع جوائز هوزبيتالتي للتميز 2019.

أقيم حفل توزيع جوائز الشيف المتميز من هوزبيتالتي في ريكسوس بريميوم دبي. وتهدف الجائزة إلى تكريم أفضل الطهاة في صناعة الطهي. وكان الحدث بدعم من نقابة الطهاة الإماراتية، والمركز الدولي لفنون الطهي في دبي (ICCA). وحكام المسابقة من الخبراء البارزين في قطاع الضيافة والفنادق.

وحصل فنان الطهي الأول في فندق «تو سيزنز» على واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في حفل توزيع الجوائز. ويشتهر الشيف بإبداعاته المذهلة ومأكولاته الرائعة، التي تعرض غالباً في مطعم لا تراس بالفندق.

وأعرب المدير الإداري لشركة فندق تو سيزنز ش.ذ.م.م، فريدي فريد، عن سعادته بفوز الشيف سامانثا بالجائزة، وأضاف: «فخورون بالتكريم الذي حصل عليه الشيف سامانثا، ونتقدم بالشكر الجزيل لضيوفنا والحكام على دعمهم الكبير، وننظر بكل تقدير واحترام إلى جميع الجهود المبذولة والعمل الدؤوب الذي بذله الشيف وطاقم عملنا».

كما حصل على خمس ميداليات ذهبية، عن مشاركته في مسابقة كأس العالم لفنون الطهي في لوكسمبورغ سنة 2018، وثلاث ميداليات فضية عن مشاركته في مسابقة فنون الطهي الأولمبية في ألمانيا سنة 2016، إلى جانب أكثر من 30 ميدالية فضية في الإمارات العربية المتحدة في السنوات الماضية. كما تجدر الإشارة إلى أن الشيف قد حصل على المركز الأول لمدة ثلاث سنوات على التوالي، كأفضل فنان طهي خلال مسابقة سيال لفنون الطهي في أبوظبي، التي نظمتها نقابة الطهاة الإماراتية.

وقال فنان الطهي الأول في فندق «تو سيزنز»: «بعد حصولي على الميدالية الفضية خلال حفل السنة الماضية، إنني لفخور بتحقيق هدفي بالفوز بالميدالية الذهبية هذه السنة. سأشارك بالحماسة نفسها في السنة المقبلة لأحصل على جوائز عن عملي في فئات أخرى. وإنني أود التقدم بالشكر الجزيل إلى الزملاء وإدارة فندق (تو سيزنز) على دعمهم الرائع».