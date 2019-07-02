«حكاية لعبة 4» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

تصدر الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة «توي ستوري» أو (حكاية لعبة)، إيرادات السينما في أميركا للأسبوع الثاني على التوالي. وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كلٌّ من توم هانكس وتيم ألين وأني بوتس، إيرادات بلغت 57.93 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني فيلم الرعب (أنابيل تأتي للمنزل)، الذي يشارك في بطولته فيرا فارميغا وباتريك ويلسون والطفلة ماكينا جريس، محققاً إيرادات بلغت 20.37 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الكوميديا (أمس)، الذي يشارك في بطولته هيماش باتيل وليلي جيمز وصوفيا دي مارتينو، محققاً إيرادات بلغت 17 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم المغامرة والفانتازيا والكوميديا «علاء الدين»، الذي يشارك في بطولته ويل سميث ومينا مسعود وناعومي سكوت، محققاً إيرادات بلغت 9.34 ملايين دولار.

وجاء في المركز الخامس الجزء الثاني من أفلام الرسوم المتحركة (الحياة السرية للحيوانات)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كلٌّ من باتن أوزوالت وكيفن هارت وهاريسون فورد، محققاً إيرادات بلغت 7.09 ملايين دولار.