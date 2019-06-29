خلود الجنيبي: «عالم القصص» فسحة عائلية للخروج عن الروتين

المصدر: شيماء يحيى ــ الشارقة

أكدت مدير عام القصباء في الشارقة، خلود الجنيبي، أن مسرح الوجهة نجح في أن يحقق مكانة بين المرافق الثقافية والترفيهية في الإمارة، مشيرة إلى أنه منذ إنشائه استضاف مجموعة من أجمل العروض، ليسهم في التعريف بثقافات وفنون من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن من بين أبرز العروض التي يستضيفها المسرح بشكل خاص على مدار العام الجاري فعالية عالم القصص، التي تقدم بمعدل مسرحية تعرض على مدى يومين شهرياً، وفي أوقات متفاوتة، كي يتسنى لأكبر عدد من الجمهور حضورها، والاستمتاع بالعروض الخاصة بمسرح الطفل مع شخصيات علاء الدين وسندريلا والسندباد والجميلة والوحش وهرقل، وغيرها.

وأضافت الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «2019 عام مميز بالنسبة للشارقة التي تُوّجت مدينة صديقة للأطفال واليافعين من قبل (اليونيسف)، لذلك نحن حريصون على الاستمرار في مسيرتنا لنكون رافداً حيوياً للحياة الثقافية والفنية التي تمتاز بها الإمارة، وملتزمون بدعم هذا اللقب، وإبرازه من خلال فعالياتنا التي تراعي متطلبات الأطفال واليافعين، وتحرص على توفير مساحات ترفيهية ملائمة للعائلات».

وأوضحت أنه تم التعاون مع شركة تدعم مسرح القصباء بخيارات عالمية تتوافق مع معاييرنا في تقديم أفضل مستوى من العروض الفنية، خصوصاً تلك الموجهة إلى الأطفال، لافتة إلى أن عروض هذا العام جمعت بين أكثر من 20 ممثلاً من المحترفين في عروض مسرح الطفل من مختلف البلدان.

وتابعت الجنيبي «ارتأت إدارة القصباء تقديم العروض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت، لحاجة العائلات في تلك الأيام بالتحديد إلى فسحة من الراحة والترفيه والخروج عن الروتين، نظراً لانشغالها طوال الأسبوع بالعمل، ولانهماك الأطفال بالدراسة، خصوصاً في الأشهر الأولى من العام، لتسهم الوجهة في توظيف عطلة نهاية الأسبوع بشكل إيجابي، بحيث تتيح للأطفال والعائلات فرصة لتجديد النشاط، وتحفيز الذهن لاستقبال أسبوع جديد».

وقالت مدير عام القصباء «ندرك أن للمسرح قيمة كبرى ودوراً مهماً في تشكيل وعي الطفل وتنمية شخصيته، وجمهور (أبوالفنون) في الشارقة والإمارات محظوظ بقيادة ترعى الفن والثقافة، وتحرص على غرس حب الفنون في الأطفال، وتكريس عادة ارتياد المسارح في وجدانهم».

تجاوب الصغار والكبار

قالت خلود الجنيبي إن السنوات الأخيرة كانت خير دليل على تجاوب الجمهور من الكبار والصغار مع فعاليات «القصباء»، على اختلاف أنواعها، مؤكدة أن قائمة الأعمال الكلاسيكية المدرجة على جدول فعاليات مسرح الوجهة خلال هذا العام جذبت كثيراً من الزوار، عبر المسرحيات التي لها مكانة خاصة في وجدان الأجيال، وتستقطب الأطفال بما فيها من عناصر جذب وإبهار.