«أفينجرز: إند جيم» يسعى إلى تحطيم شباك التذاكر بنسخة معدّلة

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قالت شركة والت ديزني إنها ستصدر نسخة معدّلة من فيلمها «المنتقمون: لعبة النهاية» (أفينجرز: إند جيم) غداً تشمل مشهداً سبق حذفه من نسخة العرض الأولى، في تحرك قد يدفع فيلم أبطال مارفل الخارقين إلى تحطيم أرقام شباك التذاكر لأعلى الإيرادات على الإطلاق.

وحقق الفيلم إيرادات قدرت بنحو 2.75 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي منذ عرضه في أبريل الماضي، أي أقل بواقع 38 مليون دولار من فيلم الخيال العلمي «أفاتار» الذي عرض في 2009، والذي يحتل المركز الأول كأعلى فيلم من حيث الإيرادات على الإطلاق في تاريخ السينما، وفقاً لموقع بوكس أوفيس موجو.

وقالت «ديزني» أول من أمس، إن النسخة المعدلة ستشمل المشهد المحذوف، بالإضافة إلى مقدمة جديدة من أنتوني روسو أحد مخرجي الفيلم. وأضافت أن محبي الفيلم سيحصلون على ملصق خاص بالفيلم مع تذاكرهم.

والفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، وكريس هيمزورث، وسكارلت جوهانسون، وآخرين في دور أبطال خارقين يحاربون الشرير ثانوس الذي يلعب دوره جوش برولين.

والفيلم هو ذروة قصة سُردت على مدى 22 من أفلام استديوهات مارفل على مدى 10 سنوات.