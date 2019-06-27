«ميرازور الفرنسي».. أفضل مطعم في العالم

المصدر: سنغافورة - رويترز

فاز مطعم ميرازور، بمنطقة الريفييرا الفرنسية، بلقب أفضل مطعم في العالم خلال حفل أقيم في سنغافورة، أول من أمس، إذ نال إشادة بما يقدمه من أطباق يعدها من مكونات موسمية طازجة.

وقفز مطعم ميرازور الحائز ثلاث نجوم في دليل ميشلان، وهو ما يعني أنه مطعم من الدرجة الأولى، إلى قمة أفضل 50 مطعماً في العالم بعدما كان في المرتبة الثالثة العام الماضي، ليحل محل أوستريا فرانشيسكانا الإيطالي.

وقائمة أطباق ميرازور مستوحاة من البحار والجبال ومكوناتها تؤخذ طازجة من مزارعها الخاصة. ومن بين ما تقدمه من مأكولات طبق جذور الشمندر (البنجر) المحمرة المملحة المأخوذة من الأرض تواً والمغطاة بكريمة الكافيار.

وقال كبير طهاة المطعم وهو أرجنتيني المولد، ماورو كولاجريكو، إنه شعر بأنه «يحلق في السماء» بعد الفوز بالجائزة. وأضاف «هذا يظهر للعالم أن كل شيء ممكن عندما يكون لديك حلم».

وقائمة أفضل 50 مطعماً في العالم انطلقت عام 2002، ونالت شهرة واسعة تضاهي شهرة دليل نجوم ميشلان القائم منذ فترة طويلة.

وحل مطعم نوما الذي أعيد افتتاحه في كوبنهاغن بالدنمارك في المرتبة الثانية في قائمة 2019. ونال المطعم في نسخته السابقة المكانة الأولى في أعوام 2010 و2011 و2012 و2014.

وهيمنت إسبانيا على أول 10 مراتب بالقائمة بثلاثة مطاعم. وكان المطعم الآسيوي الوحيد في أول 10 أسماء هو مطعم جاجان في بانكوك عاصمة تايلاند، ونال المرتبة الرابعة.