«كحل» سوري يفوز بجائزة مهرجان المونودراما في قرطاج

المصدر: تونس - رويترز

فاز العرض السوري «كحل عربي»، بطولة روجينا رحمون، وإخراج سوزان علي، بالجائزة الذهبية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، الذي أسدل الستار على دورته الثانية، أول من أمس في تونس.

العرض مدته 45 دقيقة ويحكي قصة فتاة فقدت أسرتها في تفجير انتحاري لتبقى وحيدة مع الذكريات حائرة بين البقاء في سورية أو الرحيل عنها.

وقدم المهرجان على مدى خمسة أيام 27 عرضاً عربياً وأجنبياً، يعتمد كل منها على الأداء الفردي للممثل على المسرح، الذي يعدّ أصعب أنواع العروض الفنية.

وتنافس على الجوائز 11 عرضاً من مصر وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا وليبيا والأردن والسعودية وسورية والجزائر والمغرب وتونس.

وحصل على المركز الثاني العرض المغربي «طل عليا»، بطولة إيمان الإدريسي، وإخراج رضوان الإبراهيمي، بينما جاء في المركز الثالث العرض التونسي «الجدود»، بطولة خير الدين بن عمر، وإخراج غسان الجديدي.

وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج والممثل المصري عاصم نجاتي، وعضوية الناقد العراقي حسين علي هارف، والممثل الفلسطيني أحمد أبوسلعوم، وخبير السينوغرافيا الجزائري حمزة جاب الله. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للعرض الإسباني «لا تنساني»، بطولة وإخراج ماريا أوبرتو.

وتضمن برنامج المهرجان ورش عمل في النقد المسرحي والكتابة والمسرح التفاعلي.

• العرض المغربي «طل عليا» حصل على المركز الثاني.