«عالم مدهش».. رحلة المرح والترفيه الصيفية تبدأ اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم الجمعة الدورة الـ20 من «عالم مدهش»، الحدث الصيفي الأبرز الذي يترقبه كل أفراد العائلة، والذي يقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة والفعاليات الموزعة على أربع مناطق مملوءة بالمتعة والمرح، بما فيها منطقة العجلات وألعاب المهارات ومنطقة المغامر الصغير ومنطقة العروض. وسيحضر الافتتاح الرسمي لـ«عالم مدهش» مقدم البرامج الحوارية الشهير كريس فيد وعائلته.

ويتيح «عالم مدهش»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 21 يونيو و17 أغسطس المقبل في القاعات من (3) إلى (7)، هذا العام، لزواره فرصة الدخول المجاني. ومن المقرر أن تقدّم دورة هذا العام، التي تتزامن أيضاً مع انطلاق مفاجآت صيف دبي، تجربة فريدة لا تنسى لأفراد الأسرة من جميع الأعمار، وذلك من خلال ما يقدّمه من أنشطة وفعاليات وألعاب وعروض ترفيهية ومغامرات وورش عمل تفاعلية على كامل مساحة الحدث ضمن المناطق الأربع.

سحوبات

إضافة إلى ذلك، ستقدم شركة قرقاش للسيارات والتجارة العامة فرصة مميزة لكل زوار «عالم مدهش» خلال إجازة نهاية الاسبوع الأول من افتتاحه للفوز بسيارة GAC GS3 الجديدة كلياً في المنطقة، ويمكن الحصول على كوبون للمشاركة في السحب مقابل إنفاق 250 درهماً على الألعاب داخل «عالم مدهش». وسيجري السحب يوم الأحد المقبل 23 يونيو للإعلان عن اسم الفائز المحظوظ.

أيقونة للطفولة

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «إننا سعداء جداً بالنجاحات التي حققها (عالم مدهش) على مدى العقدين الماضيين، فقد باتت شخصية مدهش اليوم أيقونة ترمز للطفولة بالنسبة لجميع الثقافات، ومبعث الذكريات الجميلة واللحظات التي قضاها الأطفال مع الأهل والأصدقاء. اليوم تعود هذه الوجهة العائلية المفضلة بعامها الـ20 مع أكثر من 100 من الأنشطة والفعاليات المملوءة بالمرح».

باقات ألعاب

وإضافة إلى الدخول المجاني إلى «عالم مدهش»، يمكن لكل الزوار الاستفادة من باقات الألعاب خلال أيام الأسبوع، وخلال أيام عطلة نهاية الأسبوع أيضاً، التي تمنحهم الفرصة للوصول إلى ست ألعاب مختارة.

وبالنسبة للذين يجتذبهم التشويق والمغامرات، فإن منطقة العجلات في القاعتين (6) و(7) ستكون الوجهة المثالية بكل ما تقدمه من ألعاب مثل «الترامبولين البانجي» وحلبة التزلج على الجليد ودراجات الدفع الرباعي. ومن المقرر أن تقدم منطقة ألعاب المهارات في القاعة (7) الكثير من الألعاب التفاعلية، مثل Fruit Ninja و Temple Run والألعاب الشيقة، مثل Pac-Man و .Donkey Kong 3، إضافة إلى ألعاب الواقع الافتراضي، بما في ذلك Cinecoaster 360VR، ونظام السينما XD متعدد الأبعاد الذي يحاكي حركات المركبة الأفعوانية الواقعية.

وسيحظى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم سبع سنوات فما دون، ضمن منطقة المغامر الصغير في القاعات (3) و(4)، بكثير من المرح والمتعة، أثناء التنقل بين القلاع الشاهقة وألعاب فناجين الشاي وسيارات التصادم.

استرخاء

وتم تصميم منطقة العرض في القاعة رقم (5) للاسترخاء والاستمتاع بالعروض المقدمة وتناول الأطعمة، بعد يوم شاق من اللعب والمغامرات، حيث سيتم تقديم عروض ترفيهية مباشرة حية تعرض مرات عدة في اليوم، بما في ذلك عرض مدهش المباشر وموسيقى مدرسة الأطفال، إضافة إلى العديد من الاحتفالات الأخرى وفقرات التجوال النابضة بالحيوية. كما يمكن لعشاق شخصية مدهش المشهورة أن يلتقوا به خلال فقرة ترحيبية على المسرح سيتم تنظيمها طوال أيام فعاليات المهرجان، إضافة إلى ذلك، سيتم عقد العديد من ورش العمل التعليمية في المنطقة برعاية الجهات الحكومية.

وستستضيف منطقة العروض العديد من شاحنات الطعام المحلية الشهيرة والأكشاك التي ستقدم أشهى المأكولات، مع فرصة شراء العديد من الهدايا التذكارية من الأكشاك المشاركة في الحدث.

مواعيد

يفتح «عالم مدهش» أبوابه من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 10 مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً من الجمعة إلى السبت، وفي جميع أيام العطل الرسمية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.ModheshWorld.com أو متابعة @ModheshWorld على وسائل التواصل الاجتماعي.

- مفاجآت صيف دبي

تقدم تجربة فريدة

لا تُنسى لأفراد

الأسرة من جميع

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