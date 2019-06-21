«الساعة الرابعة».. دوامة «الوسواس القهري» على مسرح «العويس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، عرضاً لمسرحية «الساعة الرابعة» لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، وقدمت الفرقة عرضها أمام جمهور نوعي من المدبي - الإمارات اليومسرحيين والنقاد والمهتمين والمثقفين، ولفيف من أصدقاء مؤسسة العويس الثقافية، وقد لاقى العرض استحساناً من الحاضرين، الذين صفقوا طويلاً للأداء الجميل والمتناغم لفريق العمل.

المسرحية من تأليف طلال محمود، وإخراج إبراهيم سالم، ومستوحاة من مسرحية الكاتب الفرنسي لوران بافي «تك تك»، حيث تقدم شخصيات تعيش وسط دوامة من «الوسواس القهري»، وتدور أحداثها في غرفة انتظار لطبيب نفسي، هو الدكتور نادر، حيث تلتقي خمس شخصيات يعاني كل منها مشكلة ما، ينتظر كل منها دوره مع ذلك الطبيب، مع ساعة معلقة في عمق فضاء الخشبة العلوي وفي منتصفه، تشير إلى الرابعة إلا الثلث تقريباً، وتبدأ الحوارات ضمن جو يكشف عن مشكلة كل زائر للعيادة، وتنتهي بإدراكه أن الحل ليس في هذا المكان بل في مكان آخر.

فؤاد، رجل في نهاية الأربعينات يعاني اضطراباً نفسياً يشتم، أثناء حديثه، جليل، رجل في منتصف الثلاثينات، ملتزم، ويعاني الوسواس القهري، سامي، شاب في العشرينات يعاني أوهاماً مرضية تجعله يتجنب المشي في الأماكن المخططة، منال، شابة في العشرينات، مدربة رياضية، تعاني تكرار الكلام بشكل دائم، يارا تعمل في مجال التعقيم، وتعاني وسواس النظافة، أسمهان موظفة استقبال في العيادة النفسية.

وفي نهاية العرض كرّم عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الدكتور محمد عبدالله المطوع، فريق المسرحية، وقدم له درعاً تذكارية، وشكره على الجهد الذي بذله في هذا العمل الكبير الذي يستحق التقدير، وبدوره قدم فريق المسرحية الشكر لمؤسسة العويس الثقافية، لما تقدمه من دعم للمسرح وللحركة الثقافية بشكل عام، ثم التقطت الصور التذكارية مع فريق المسرحية، وكذلك مع عدد من الجمهور، وكانت المسرحية قد حصدت جوائز عدة في «أيام الشارقة المسرحية».