بيع رسائل حب ليونارد لماريان بـ 876 ألف دولار

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قالت دار كريستيز للمزادات، أول من أمس، إن مجموعة من 50 خطاب حب كتبها المغني والشاعر الغنائي الكندي ليونارد كوهين للمرأة التي كانت مصدر إلهام لرائعته «وداعاً ماريان» بيعت بنحو 876 ألف دولار، وتجاوز بعض هذه الخطابات خمسة أمثال السعر الذي كان متوقعاً لها قبل المزاد.

ويسجل أرشيف الخطابات من كوهين إلى ماريان إيلن علاقة حبهما في الستينات، وصعوده من شاعر يشق طريقه بجهد إلى موسيقي شهير.

وبيع الخطاب الأعلى ثمناً الذي كتبه كوهين في ديسمبر 1960 وعنوانه «وحدي وقواميس اللغة الضخمة» بنحو 56 ألفاً و250 دولاراً مقارنة بالسعر المتوقع قبل المزاد والذي بلغ 10 آلاف دولار.

وقالت كريستيز إن خطاباً آخر كتب عام 1964 وعنوانه «مشهور ولكن خاوٍ» بيع بنحو 35 ألف دولار.

والتقى كوهين إيلن، المولودة في النرويج، في جزيرة هيدرا اليونانية عام 1960، قبل أن تصبح مصدر إلهام له في كثير من أشهر أغانيه.

وتوفيت إيلن بعد صراع مع سرطان الدم في أوسلو في يوليو 2016 عن 81 عاماً. ولحق بها كوهين في نوفمبر من العام نفسه وبالمرض ذاته عن 82 عاماً.