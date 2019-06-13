ستيف لورانس مصاب بـ«الزهايمر» في مراحله المبكرة

FILE - In this May 30,1998 file photo, singer Steve Lawrence and his Eydie Gorme arrive at the black-tie gala called "Thanks Frank" honoring Frank Sinatra in Las Vegas. Lawrence has been diagnosed with the early stages of Alzheimer’s Disease. In a letter sent by his spokesman Howard Bragman on Tuesday, June 11, 2019, Lawrence confirmed the diagnosis. The 83-year-old performer is known for solo hits including the ballad “Go Away Little Girl” and as one half of the 1960s pop duo Steve and Eydie alongside his wife, Eydie Gorme who died in 2013. (AP Photo/Lennox McLendon, File)

المصدر:
  • لوس أنجلوس - رويترز
التاريخ:

قال المغني والممثل الكوميدي الأميركي ستيف لورانس، الذي اشتهر في حقبة الستينات بالغناء والتمثيل في التلفزيون مع زوجته إيدي جورم، أول من أمس، إنه مصاب بمرض الزهايمر.

وأضاف لورانس البالغ من العمر 83 عاماً في رسالة نشرها وكيله أن المرض في مراحله المبكرة، وأنه «يتلقى العلاج بأدوية تحت إشراف بعض من أفضل الأطباء في المجال».

وتابع «لحسن الحظ، تمكنوا من إبطاء مسار هذه العملية المروعة».

وتزوج لورانس من جورم عام 1957 وأصبحا معاً جزءاً أساسياً من برامج السهرة في التلفزيون الأميركي. وكانت الدعابات المتبادلة بينهما من أبرز معالم أدائهما على مدى عقود. وفاز ألبوم «وي جوت أس» وهو أول ألبوم يصدره الثنائي الذي بات يعرف باسم ستيف وإيدي بجائزة غرامي في عام 1960. وتوفيت جورم عام 2013.

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