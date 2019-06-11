الأمير فيليب يحتفل بعيد ميلاده الـ98

المصدر: لندن - د.ب.أ

أتم الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية منذ 71 عاماً، عامه الـ98، أمس. ومن المتوقع أن يحتفل فيليب، دوق إدنبره، بعيد ميلاده، بخصوصية، من دون الإعداد لإقامة أي فعاليات عامة.

يشار إلى أنه الأمير الأكبر سناً، وصاحب أطول فترة زواج في تاريخ بريطانيا، حيث تصفه الملكة، البالغة من العمر 93 عاماً، بأنه «مصدر قوتها وموجهها الدائم».

وتمنى له ولداه، الأمير تشارلز، وأندرو، دوق يورك، عيد ميلاد سعيداً، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». كما هنأه حفيده، الأمير وليام، وزوجته كيت، دوقة كيمبريدج. وشارك فيليب في عدد قليل من اللقاءات مع الملكة، منذ تقاعده من معظم المهام الرسمية في مايو من عام 2017.