74 % من الألمان مستعدون للاستغناء عن الكثير لحماية المناخ

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشف استطلاع حديث أن معظم الألمان مستعدون للاستغناء عن الرحلات الجوية القصيرة، وعن استهلاك كميات كبيرة من اللحوم، وكذلك عن السيارات داخل المدن، وعن استخدام الورق، من أجل مواجهة التغير المناخي.

وبحسب استطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، الذي أجري لمصلحة وكالة الأنباء الألمانية، على 2042 شخصاً، أعرب ثلاثة من بين كل أربعة بالغين في ألمانيا (تحديداً 74% منهم) عن استعدادهم للتخلي عن الرحلات الجوية القصيرة المدى.

وأبدى 63% ممن شملهم الاستطلاع استعدادهم لتناول كميات أقل «كثيراً» من اللحوم، وذكر 56% أنه يمكنهم التخلي عن استخدام السيارة داخل المدن.

يشار إلى أن كميات كبيرة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري تنشأ في حركة النقل الجوي، والنقل عبر الطرق البرية، وكذلك أثناء تربية الحيوانات.

وأظهر الاستطلاع أن نصف الألمان يرون أنه أمر مقبول أيضاً بالنسبة لهم، إذا ارتفعت أسعار الرحلات الجوية بشكل واضح عما هي عليه الآن.

أما بالنسبة لأسعار المحروقات، فيبدو الأمر مختلفاً تماماً، إذ ذكر 27% فقط أنه يمكنهم قبول زيادة أسعارها.

ولم يظهر الألمان قدراً كبيراً من التساهل مع أسعار الطاقة الكهربائية، إذ أعرب 20% فقط عن استعدادهم لدفع المزيد من الأموال للحصول على طاقة كهربائية خضراء.