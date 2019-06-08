ملايين الخنافس الملوّنة في سماء كاليفورنيا

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قال مسؤولون أميركيون إن شاشات الرادار رصدت بقعة ضخمة في سماء جنوب كاليفورنيا، أخيراً، لكن تبين أنها سرب من ملايين الخنافس الملونة الصغيرة، كانت في رحلة لصيد اليرقات.

وذكر خبير الأرصاد في هيئة الأرصاد الوطنية آدم روزر، أن السرب كان يتحرك في مساحة 130 كيلومتراً في 130 كيلومتراً، وأنه تركز في بلدة هيسبيريا على بعد أكثر من 110 كيلومترات شرق لوس أنجلوس.

وبعد أن أكد مراقب أرصاد في بلدة رايتوود أنها سرب ضخم من الخنافس المرقطة الصغيرة التي تعرف باسم الدعسوقة، نشر مكتب هيئة الأرصاد الوطنية في سان دييغو، الثلاثاء الماضي، مقطع فيديو على «تويتر» لصورة الرادار التي تظهر كتلة متموجة.

وتعد الخنافس الملونة مفيدة للمزارعين، لأنها تتغذى على اليرقات والبق الدقيقي.

وقال أستاذ علم الحشرات بجامعة كاليفورنيا رينج كاردي، إن الخنافس صغيرة بحيث لن يرى الشخص الذي يقف تحت السرب سوى نقاط في السماء.

وأضاف أن عدداً كبيراً من الخنافس كان موجوداً فوق منطقة جبلية، ودفعه ارتفاع الحرارة إلى الهجرة.