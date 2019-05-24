جيفري راش ينتصر على «ديلي تلغراف» بـ 1.36 مليون دولار

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

حصل الممثل الأسترالي الحائز جائزة أوسكار، جيفري راش، على تعويض بقيمة 1.96 مليون دولار أسترالي (1.36 مليون دولار أميركي) عقب الفوز بقضية تشهير أقامها ضد صحيفة «ديلي تلغراف» نشرت مقالات تتهمه بارتكاب تصرفات غير ملائمة.

وكان مايكل وينجني، قاضي المحكمة الاتحادية في سيدني، قد خلص الشهر الماضي إلى أن (راش - 67 عاماً)‏ تعرض للتشهير بسبب المقالات التي تم نشرها عام 2017، وقضت بتعويضه مبلغ 850 ألف دولار عن الأضرار العامة

والمتفاقمة.

وأصدر القاضي، أمس، قراراً بتعويض الممثل 1.96 مليون دولار عن الأضرار الخاصة التي تتعلق بالعائدات التي خسرها والفرص الاقتصادية التي سيفقدها في المستقبل بسبب تداعيات المقالات على سمعته.

وذكرت شبكة «إيه بي سي» أن مبلغ التعويض، الذي يبلغ أكثر من 2.8 مليون دولار إجمالاً، يعدّ أكبر مبلغ تعويض يحصل عليه شخص في أستراليا.

وكان راش قاضي صحيفة «ديلي تلغراف»، التي يمتلكها قطب الإعلام روبرت مردوخ عام 2017، على خلفية نشرها مقالات تزعم أنه قام بالتحرش الجنسي بممثلة شابة شاركته في مسرحية «الملك لير» خلال عامي 2015 و2016.