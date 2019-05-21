أبطال «كن ضيفي» سيقضون إجازةً صيفية مميّزة في دبي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تستضيف دبي، خلال موسم الصيف الحالي، 40 زائراً دولياً، لقضاء عطلة صيفية ممتعة، وذلك بعد أن تم اختيار 20 فائزاً برفقة شخص واحد لكل منهم، ضمن المسابقة الخاصة بالجزء الثالث من الفيلم الترويجي «كن ضيفي» «BeMyGuest#»، التي أطلقتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) هذا العام، ووجّهت خلالها الدعوة لمعجبي ومتابعي نجم بوليوود العالمي شاروخان، للمشاركة في مسابقة تفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومساعدته لحلّ الألغاز طوال فترة رحلته، التي امتدت على ست حلقات مليئة بالمغامرة والتشويق. وشهدت المسابقة تفاعلاً كبيراً مع ختام الحلقة الأخيرة في شهر أبريل الماضي. وسيحصل الفائزون على فرصة قضاء أوقات ممتعة وتجارب مميّزة، ضمن برنامج «فقط في دبي»، إلى جانب مشاهدة معالم المدينة الرائعة، خلال هذا الصيف مجاناً.

وحصل الفائزون على باقات تتضمن تذاكر ذهاب وإياب من «طيران الإمارات»، وإقامة لثلاث ليالٍ في فندق «سوفيتيل دبي داون تاون» الفاخر، إضافة إلى تذكرتي دخول إلى «آي إم جي عالم من المغامرات»، أكبر وجهة ترفيهية مغطاة في العالم، وذلك بعد أن تم الإعلان عن أسمائهم من بين قائمة تضمنت أكثر من 8000 مشارك من حول العالم، شملت: الهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، ودول مجلس التعاون الخليجي، للفوز بهذه الرحلة الصيفية الشاملة إلى دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «يتكامل موسم الصيف في دبي، مع الجهود التي تقوم بها المدينة لتوفير تجارب فريدة من نوعها وجديدة، لزوّارها من مختلف دول العالم. فيما تسهم الحملات الترويجية التي نطلقها على مدار العام، مثل (كن ضيفي) BeMyGuest#، وكذلك التعاون مع شخصيات عالمية مشهورة، مثل الفنان العالمي شاروخان في جذب المزيد من الزوار إلى دبي، وإطلاعهم على معالم الإمارة والمقوّمات السياحية التي تتمتّع بها، وجعلها تحتل مكانة مميّزة في نفوس زوّارها. وتم تصميم التجارب الصيفية بطريقة جذّابة، لتصبح دبي أول وجهة تتبادر إلى الأذهان عند التفكير بقضاء إجازة الصيف، ما يعزز مكانتها كوجهة مثالية على مدار العام. كما تقدم الحملة للمشاركين فيها فرصة الترويج للمدينة، وتشجيع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم على المجيء إليها، خلال أشهر الصيف. وقد أثبتت هذه الحملات الترويجية، وكذلك مختلف الأنشطة الموسمية، التي نقوم بها في أسواقنا الرئيسة قدرتها على جذب المزيد من الزوار إلى الإمارة، وسنواصل تطويرها، تماشياً مع استراتيجيتنا التي تتوافق مع احتياجات الأسواق، وأيضاً مع التوجّهات العالمية للسفر». وكانت الجائزة الكبرى من نصيب الهندية أنيتا غونج، التي فازت بعطلة فاخرة في دبي، شملت تذكرتي ذهاب وإياب على درجة رجال الأعمال من «طيران الإمارات»، وكذلك الإقامة لأربع ليالٍ في فندق سوفيتيل دبي داون تاون، وأيضاً تذاكر كبار الشخصيات لزيارة «آي إم جي عالم من المغامرات»، حيث علقت على فوزها، قائلة: «هذه الجائزة تعني الكثير لعائلتي، حيث ستتاح الفرصة لابنتي لزيارة مدينة دبي الجميلة لأول مرة».

وشهد الفيلم الترويجي «كن ضيفي» BeMyGuest# الذي تم إطلاق جزئه الأول في شهر ديسمبر 2016، تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وواصل الفيلم نجاحه في جزأيه الثاني والثالث الذي سجل بدوره رقماً قياسياً، ليستقطب أكثر من 160 مليون مشاهدة في جميع أنحاء العالم.