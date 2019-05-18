مشاهدون لـ «صراع العروش»: نهاية مفكّكة لمسلسل عظيم

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

تتزايد المشاعر مع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «صراع العروش» (جيم أوف ثرونز) غداً، إذ وقع مئات الآلاف من المشاهدين الذين لا يرضيهم سير الأحداث التماساً عبر الإنترنت، وبدأت خدمة تقدم المساعدة لهؤلاء الذين يشعرون بالأسى حيال إسدال الستار على المسلسل الخيالي.

وحتى أول من أمس، وقّع نحو 600 ألف من مشاهدي المسلسل في أنحاء العالم التماساً على موقع «تشينج دوت أورج» انتقدوا فيه الموسم الثامن للمسلسل الذي يبث على شبكة «إتش.بي.أو»، وطالبوا بتعديل الأحداث.

وقال ديلان دي من تكساس، وهو من أطلق الالتماس قبل بث الحلقة الأخيرة: «هذا المسلسل يستحق موسماً أخيراً يكون منطقياً».

وكتبت مارلين مارنل، إحدى الموقعات على الالتماس: «الموسم الثامن كان مفككاً للغاية وأعدّ على عجل. تم النيل من قيمة الشخصيات، والحبكة كانت ملتوية. لم تكن نهاية جيدة لمسلسل عظيم».

ولم ترد شبكة «إتش.بي.أو» على طلب للتعليق على الالتماس.

والقصة التي تدور أحداثها حول عائلات متحاربة في مملكة خيالية اقتربت من نهايتها مع احتدام المعارك الدموية، ومقتل العديد من الشخصيات المؤثرة.

ورغم الانتقادات حطم الموسم الثامن والأخير من المسلسل الحائز جوائز إيمي، الأرقام القياسية لشبكة إتش.بي.أو التي قالت إنه حتى الآن كان هناك نحو 43 مليون مشاهد لكل حلقة في الولايات المتحدة وحدها بزيادة 10 ملايين على الموسم السابع في عام 2017.

من ناحية أخرى، أطلق موقع بارك دوت كوم البريطاني خدمة «جيم أوف ثرونز» الاستشارية، لتقديم النصح عن كيف يمكن للمشاهدين مواجهة توقف المسلسل الذي بث أول جزء منه عام 2011.

وقال المؤسس المشارك للموقع كاي فيلر: «صراع العروش (جيم أوف ثرونز) هو واحد من أكثر المسلسلات التلفزيونية شعبية في زمننا هذا، لذا لست مندهشاً من شعور الناس بالأسى لنهايته».

وأضاف «أعتقد أنه ستكون هناك نسبة كبيرة من المعجبين الذين سيكونون في حاجة إلى الحديث مع متخصص عندما ينتهي المسلسل».