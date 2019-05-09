هدية بافارية للمولود الملكي في بريطانيا

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أهدى رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، المولود الملكي الجديد في بريطانيا سروالاً جلدياً، وهو من الأزياء التقليدية لبافاريا.

وكتب زودر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «نهنئ بميلاد أصغر أحفاد الأمير تشارلز والدوقة كاميلا.. سروال جلدي حقيقي، حتى يرافق نمط الحياة البافاري الصغير منذ البداية.. هديتنا بافارية الطابع وتليق بالتأكيد بولي عهد بريطاني».

يشار إلى أن هذا الحفيد هو الابن الأول للأمير البريطاني هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل. ويحلّ الحفيد الجديد في المرتبة السابعة بترتيب العرش البريطاني.

وبدأ ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، أول من أمس، زيارة لألمانيا، استهلاها بالعاصمة برلين، ومن المقرر أن يصلا إلى ميونيخ اليوم.