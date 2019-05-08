«صراع العروش» بعد كوب «ستاربكس»: آسفون

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

ربما يكون مسلسل «صراع العروش» (جيم أوف ثرونز) عملاً خيالياً، تدور أحداثه في عصور وسطى، لكن الحلقة الأحدث من المسلسل، التي عرضت يوم الأحد الماضي، كانت بها لمسة معاصرة عندما ظهر كوب من قهوة «ستاربكس» بطريق الخطأ في مملكة ويستروس الخيالية. وشوهد الكوب الورقي بغطائه البلاستيكي على طاولة، خلال احتفال في قلعة وينترفيل، وعلى مقربة من شخصيتي جون سنو ودينيريس تارجارين، خلال الحلقة الرابعة من الموسم الأخير، والتي حملت عنوان «آخر أفراد أسرة ستارك».

وقدمت بيرني كولفيلد، وهي واحدة من المنتجين التنفيذيين للمسلسل العالمي اعتذاراً لمحبي المسلسل. وقالت في مقابلة مع إذاعة في نيويورك «لا أستطيع أن أصدق ذلك. مصممو الديكور والمسؤولون عن القطع والأدوات (المستخدمة في المسلسل) يتحملون المسؤولية بنسبة 1000%». وتابعت مازحة «نحن آسفون، ويستروس كانت أول مكان تظهر فيه قهوة (ستاربكس)».

وأدلت «ستاربكس» بدلوها في الدعاية غير المقصودة لها في المسلسل. وقالت على «تويتر»: «بصراحة فوجئنا، لأنها (دينيريس) لم تطلب مشروب التنين»، في إشارة إلى أحدث مشروب أضيف إلى قائمة الشركة الصيفية.