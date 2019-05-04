الأمير تشارلز وزوجته في ضيافة «المستشارة»

المصدر: برلين - د.ب.أ

تستقبل المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، في ديوان المستشارية ببرلين، يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، أمس، إن الأمير تشارلز وزوجته، دوقة كورنوال، سيجريان محادثات مع ميركل.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه الزيارة محاولة للتودد إلى ألمانيا، في ظل الأوقات الصعبة المتعلقة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت ديمر: «لن أفسر الزيارة الآن. نحن نتطلع إلى الزيارة، وأنتم تعلمون مدى أهمية بريطانيا كشريك، حتى خلال فترة مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي».

وبحسب بيان للسفارة البريطانية، فإن زيارة أمير ويلز ودوقة كورنوال، تأتي بتكليف من الحكومة البريطانية، للتعبير عن «تنوع العلاقات الألمانية - البريطانية، وأهميتها المستمرة».

وتبدأ الزيارة الملكية يوم الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة المقبلين، وتشمل مدن: برلين، ولايبتسيغ، وميونخ.