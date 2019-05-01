برلسكوني في المستشفى للعلاج من آلام بالكلى

المصدر: روما - رويترز

تلقى رئيس رئيس وزراء إيطاليا السابق، سيلفيو برلسكوني، علاجاً في المستشفى، أمس، من آلام حادة في الكلى، لكن حزبه قال إن السياسي، الذي يبلغ من العمر 82 عاماً، يعتزم الإسراع باستئناف حملته لانتخابات البرلمان الأوروبي، المقرر إجراؤها الشهر الجاري.

وتقهقر برلسكوني كقوة سياسية منذ إرغامه على ترك الحكم في 2011، لكنه مازال يقود حزبه «إيطاليا إلى الأمام»، ويدير شركة أسرته القابضة، التي تملك أكبر مجموعة إعلامية في البلاد.

وعاني برلسكوني متاعب صحية في السنوات الماضية، وأجرى جراحة قلب مفتوح في 2016، لكنه لم يبد رغبة في ترك السياسة، ورشح نفسه لانتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى في 26 مايو الجاري.