«ساعة رياضة» في «جزيرة العلم» من أجل نمط حياة صحي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظم «جزيرة العلم» في إمارة الشارقة فعالية «ساعة رياضة» التي تنطلق في شهر رمضان المبارك، تحت شعار «صحتي في رياضتي»، بالتعاون مع مستشفى الزهراء بالشارقة وفيتنس فيرست، بهدف زيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية اتباع نمط حياة صحي خصوصاً في شهر رمضان. وتفتح الجزيرة أبوابها أمام الأفراد والأسر والأطفال بين الساعة الخامسة والسادسة مساء كل يوم اثنين خلال الشهر الفضيل، لتتيح للزوار فرصة ممارسة تمارين اللياقة البدنية، ورياضة اليوغا، وتمارين البيلاتس، إضافة إلى تقديم عروض مشجعة للزوار لأبرز الفحوص الطبية المجانية مثل قياس كتلة الجسم ونسبة السكر في الدم وضغط الدم قبل الافطار.

وأكدت مدير عام جزيرة العلم خلود سالم الجنيبي، حرص الجزيرة على تنظيم فعاليات رياضية وترفيهية على مدى العام، مشيرة أن فعالية «ساعة رياضة» تتيح لزوار الجزيرة قضاء أوقات ممتعة مع أسرهم ضمن أجواء مفعمة بالحيوية تشمل العديد من الأنشطة المتنوعة والمفيدة التي تعزز وعيهم الرياضي، وذلك بهدف الإسهام في تنشئة جيل حريص على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة خصوصاً في شهر رمضان.