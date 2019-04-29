منحة «نقطة لقاء» تستقبل المشاركات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب التسجيل في الدورة الأولى من منحة «نقطة لقاء» للنشر، التي تقدم دعماً جزئياً أو كاملاً (مثل إعداد الكتب، أو استكمالها، أو إطلاقها) لمؤلفات الأفراد، والشركات الناشئة المستقلة صاحبة الخطط طويلة الأمد لنشر الكتب والمطبوعات. ودعت المؤسسة الفنانين والكتّاب والمجموعات الفنية، ودور النشر المستقلة المهتمة بصورة عامة في حقل المنشورات والمطبوعات الفنية، للتقدم للمنحة التي تبلغ قيمتها 30 ألف دولار تُمنح لفائزين اثنين أو أكثر.

وأشارت المؤسسة إلى أن الموعد النهائي لاستقبال طلبات التقدم للمنحة، هو الثامن من يونيو المقبل.

يشار إلى أن «نقطة لقاء» هو معرض سنوي متخصص في الكتب الفنية، يهدف إلى تقديم طيف واسع من المطبوعات، ويشارك فيه فنانون وناشرون إقليميون ودوليون، حصلوا إما على دعوة خاصة، أو استجابوا للدعوة المفتوحة، عبر تقديم محتواهم على نحو فردي أو ضمن مجموعات القيّمين. ويترافق المعرض مع برنامج مفتوح للجمهور، يشتمل على جلسات نقاشية، وعروض أفلام، وإطلاق كتب، واستوديوهات مفتوحة، وورش عمل تعليمية تندرج تحت ثيمة محددة.

المنحة تتلقى المشاركات حتى الثامن من يونيو المقبل.