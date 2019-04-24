كيفر سثرلاند: لست مهتماً بترامب

المصدر: برلين - د.ب.أ

من المقرر أن يصدر الممثل كيفر سثرلاند، الذي يشتهر بدوره في مسلسل «24»، ألبومه الغنائي الثاني بعد غدٍ. ويمزج ألبوم «ريكليس آند مي» بين موسيقى كونتري والروك والموسيقى الشعبية، في مزيج يصفه سثرلاند بأنه يمثل الثقافة الأميركية القديمة.

وكان سثرلاند، وهو كندي المولد، أصدر ألبومه الغنائي الأول منذ ثلاثة أعوام، وحمل اسم «داون إن أيه هولي». ويقيم الفنان، الذي شارك في أفلام ومسلسلات عدة، منها «فلات لاينزر» و«ديزجنيتد سيرفايفر»، في أميركا منذ فترة طويلة.

وأضاف سثرلاند (52 عاماً) أنه «ليس مهتماً كثيراً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.. إنه رمز، ما يهمني هو كيف وصلنا لذلك؟ لماذا المواطنون يشعرون بالسخط والغضب؟». وتابع سثرلاند أنه على الرغم من اعتقاد كثيرين أن الاقتصاد الأميركي «ناجح بصورة كبيرة»، فإن طبقة عليا أكبر، هي التي تستفيد من الثروة بالأساس.

وأشار إلى أن كثيرين من المقيمين في الولايات المتحدة يعيشون بالحد الأدنى للأجور، ما يفسر الرغبة المتزايدة في الانعزالية.