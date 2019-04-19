شيماء سيف: «مس أندرستاند» أخرج الطفلة التي بداخلي

المصدر: الشارقة ـــ الإمارات اليوم

أكدت الفنانة المصرية الكوميدية شيماء سيف، أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل فرصة للارتقاء بالمحتوى المعرفي المقدم للطفل العربي، مشيرة إلى أن الإعلام العربي يفتقر إلى المواد القادرة على جذب الصغار وتعليمهم، مقارنة بالإعلام في الكثير من بلدان العالم.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أدارتها الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، ضمن فعاليات المهرجان، وتناولت تجربة الفنانة، وانطلاقة مشوارها في عالم الفن والتمثيل، حيث بينت أنها قدمت العديد من الأعمال ذات الأطياف الفنية المتنوّعة، غير أنها وجدت نفسها أكثر قرباً من البرامج الكوميدية التي تعنى بالطفل.

وأكدت الفنانة أنها سلكت طريق الفن المخصص للأطفال، نظراً للعفوية التي يمتلكها الصغار، والتي تجعلهم يتحدثون على سجيتهم، فضلاً عن شحّ المنتج الإعلامي الهادف الذي يحمل مضامين توعوية وتربوية للأطفال، في إطار كوميدي يتيح للصغار فرصة التعبير عن الذات دون قيود.

«مس أندرستاند»

وحول برنامج «مس أندرستاند» الذي تقدمه، أوضحت سيف أن البرنامج لا يستند إلى سيناريو ونصوص مسبقة، حيث يرتكز العمل على عدد من الأفكار التوعوية التي يتم التوافق عليها، بهدف إتاحة الفرصة للأطفال المشاركين للتصرف على طبيعتهم، وعدم تقييد حريتهم بالنصوص، بغية إحداث التأثير المطلوب.

وبيّنت سيف أن الفقرات التي قدمتها خلال البرنامج أخرجت الطفلة بداخلها، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على الجو العام للبرنامج، وكذلك بين الجمهور الذي بات يتابعه بشغف، نظراً لتفرد فكرته التي تقوم على عدم تقييد الأطفال بنصوص أو أدوار معينة، سوى تلك التي تحتاج إلى بعض المهارات الخاصة.

وفي ردها على سؤال مديرة الجلسة حول رغبتها أو تفكيرها بالكتابة المتخصصة للأطفال، اعترفت الفنانة أنها لا تمتلك المَلكة اللازمة من أجل التأليف، وتكتفي بقدرتها على إسعاد الأطفال والأسر، ورفع مستوى الوعي لديهم، من خلال أعمالها الفنية المتميزة، التي تهدف إلى تقديم نصائح ومعلومات مفيدة للأطفال في قالب كوميدي.

وفي حوار مفتوح مع الجمهور قدمت الفنانة الأردنية القديرة قمر الصفدي مداخلة، أوضحت فيها أن العمل في المجال الكوميدي أصعب بكثير من الأعمال الدرامية والتراجيدية، مشيرة إلى أن الكوميديا تدخل مباشرة إلى القلوب، وتحدث تأثيراً طيباً في نفوس الأطفال، ينعكس على واقع حياتهم. وألهبت إحدى الطفلات المشاركات عبر مداخلتها حماسة الحضور، وزادت من تفاعلهم حين توجهت إلى الفنانة بسؤال تبدي فيه رغبتها بأن يمتلك كل الأهالي القدرة على التعامل مع أطفالهم كما تمتلك الفنانة، الأمر الذي أضفى على الجلسة مزيداً من التفاعل الفكاهي.