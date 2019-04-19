4 اتجاهات تسود عالم الأثاث والديكور في 2019

المصدر: برلين - د.ب.أ

شهدت فعاليات معرض الأثاث IMM Cologne الدولي بمدينة كولن الألمانية تسليط الأضواء على العديد من الاتجاهات الحديثة، حيث تتوافر الأرائك بمختلف الألوان لتلبية الأذواق المختلفة للعملاء، كما يمكن تصميم كل خزانة أو رف أو مطبخ حسب المتطلبات الفردية في الغرفة، أو تبعاً للمساحة المتوافرة في المنزل. وأوضحت خبيرة الأثاث والديكور الألمانية، أورسولا جايسمان، أنه يقل الاهتمام حالياً بالاتجاهات الفردية والتطورات الخاصة بالألوان والخامات والأشكال، في حين يزداد الاهتمام بالمفاهيم المعيشية والحياتية، حيث يتعلق الأمر حالياً بكيفية تعديل الوحدات المكانية، مثل المطابخ أو غرف المعيشة أو حتى دمج هذه الوحدات معاً، كما ينصب اهتمام الخبراء حالياً على كيفية تحقيق رغبات المرء في المنزل. وفي ما يلي أبرز الاتجاهات، التي ظهرت بالدورة الحالية لمعرض كولن:

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