أليتسيا تعتلي سطح متحف متروبوليتان بـ «بارابيفوت»

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

صممت الفنانة، أليتسيا كويد، التي تقيم في العاصمة الألمانية برلين، قطعتين من المنحوتات لعرضهما بشرفة سطح متحف متروبوليتان في نيويورك.

ويمكن للزوار مشاهدة العمل المكون من إطارات وكريات من الصلب والحجر، الذي يسمى «بارابيفوت»، حتى 27 أكتوبر المقبل، على سطح المتحف في سنترال بارك، المطل على وسط منطقة مانهاتن.

وقالت كويد، المولودة في بولندا، خلال معاينة للعمل، أول من أمس: «يشرفني للغاية أن أحصل على فرصة لعرض أعمالي بشرفة سطح هذا المتحف الرائع في هذه المدينة المهمة».

وقال مدير المتحف النمساوي، ماكس هولين: «لقد أعجبت بعمل أليتسيا منذ فترة طويلة»، وأضاف أن أعمالها دقيقة وذات مغزى، لكنها مربكة في الوقت نفسه.

يذكر أنه في كل صيف، على مدار الأعوام السبعة الماضية، كان المتحف يدعو فنانين مختلفين لإنتاج أعمال لشرفة سطح المبنى.