معمّرة تبلغ 100 عام تخوض انتخابات في ألمانيا

المصدر: كيرشهايمبولاندن (ألمانيا) - رويترز

معظم الناس يرون أن بلوغ الـ100 سبب كافٍ للابتعاد عن الحياة العامة والراحة، لكن ليزل هايسه لديها رأي آخر، إذ قررت معلمة الرياضيات السابقة، التي تبلغ من العمر 100 عام، فتح فصل جديد في حياتها بالترشح لانتخابات المجلس المحلي في بلدة كيرشهايمبولاندن.

وتركز هايسه حملتها على إعادة فتح حوض السباحة الخاص بالبلدة، الذي أغلق عام 2011. وأسهمت هايسه في جهود إعادة فتح الحوض، وعبّرت عن استيائها لنقله إلى أطراف البلدة، لكنها اكتشفت أن آراءها يتم تجاهلها عادة لأنها امرأة مسنة. وقالت المرشحة «كانوا يغلقون مكبر الصوت عادة عندما أبدأ الحديث عن حوض السباحة، وعندها أتوقف بالطبع عن الكلام.. لا يوجد معنى للاستمرار»، وأضافت «الآن وقد بلغت الـ100 اختلف موقفي تماماً، الآن أملك فرصة الحديث وقول أي شيء». وتجرى الانتخابات، يوم 26 مايو المقبل، في بلدة كيرشهايمبولاندن التي يقطنها نحو 8000 نسمة في ولاية راينلند - بالاتينات جنوب غرب البلاد.

وقدمت هايسه نصائحها لمن يريد أن يسير على دربها: «لكي تبلغ الـ100 عش حياة صحية في شبابك، مارس الكثير من الرياضة، تناول طعاماً جيداً ودرب عقلك».