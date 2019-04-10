بورشيد توجه رسالة لجمهورها وتحظى باستجابة الصحة البحرينية

المصدر: حياة الحرزي- دبي

صدم الوسط الفني والإعلامي البحريني والعربي يوم أمس، بخبر إعلان حالة الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين البورشيد الصحية الخطيرة، وقبوعها الحالي في المستشفى العسكري بالبحرين، بسبب تعرضها لإصابات ورمية بليغة في مستوى الرأس، وذلك على إثر إعلان والدها أحمد البورشيد ،عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي" إنستغرام" ، خبر مرض ابنته وحالتها الصحية الحرجة، واحتياجها العاجل إلى عملية جراحية إثر اكتشاف معاناتها من 3 أورام في الجهة اليسرى من الرأس.

وفي متابعة لخبر مرض الفنانة البحرينية المقيمة في الكويت ، بادرت جريدة " الأيام" البحرينية بالتواصل مع والد الفنانة للإطمئنان على حالتها وطمأنة جمهورها ومتابعيها ، فكتبت على لسان الوالد "فجأة لاحظت على ابنتي أنها كثيرة النوم ولا تتذكر أحدا من أصدقائها ، ولا تعرفهم إلا أنا وأمها، فسافرت إلى الكويت حيث تستقر ، وعدت بها إلى البحرين. وفي مستشفى قوة دفاع البحرين أخبروني بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنتي تعاني من ثلاثة أورام في رأسها جهة اليسار." وفي السياق ذاته، عبر الوالد عن أسفه الشديد لحالة ابنته الحرجة، ورجائه الدائم بشفائها العاجل، مناشدا ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، بالتدخل العاجل لإنقاذها " أناشد جلالة الملك أن يأمر بعلاج سريع لابنتي فهي في خطر وتحتاج عملية عاجلة في الرأس."

وتضامنا مع زميلة الفن والإعلام ورفيقة الدرب، سارعت كوكبة من الفنانين والاعلاميين زملاء صابرين البورشيد بالتعبير عن تضامنهم التام مع الفنانة ومساندتهم لها في محنتها والدعاء لها بالشفاء العاجل ، وذلك عبر حساباتهم الخاصة وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزهم الفنانة البحرينية شيماء سبت، التي نشرت فيديو بدا فيه واضحا تأثرها البالغ بحالة بورشيد، ونداؤها العاجل لإنقاذها" نناشد جلالة الملك ، ملكنا المفدى، صاحب القلب الكبير، وأبونا وأبو الكل، اللي ما يرضى علينا، نناشدك يا طويل العمر، بنتك صابرين محتاجة لك ، محتاجة مدة يدك ،محتاجة وقفتك معاها يا طويل العمر... طويل العمر، صابرين بنت صغيرة شرفت البحرين ورفعت راسها في المحافل الاجتماعية والإعلامية..." مناشدة، نسجت على منوالها النجمة الإماراتية أحلام ، التي سرعان ما بادرت بتعميم صورة الفنانة المريضة على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ، مضمنة الدعاء لها بالشفاء و مناشدتها الصريحة لملك البحرين بالتوجيه بعلاج الإعلامية في الخارج. ونالت الصورة المنشورة تفاعلا جماهيريا واسعا من جمهور النجمة أحلام والفنانين الذين عبروا عن تعاطفهم مع الفنانة البحرينية ودعاءهم لها بالتعافي، وكان أبرزهم الممثلة والمغنية السورية أمل عرفة. أما الممثلة الإماراتية فاطمة الحوسني فتوجهت برسالة قالت فيها "نتمنالك اتطيبين ..أمانة"، في المقابل، قام الممثل الكويتي حسين المنصور ، بنشر فيديو مسجل توجه فيه بنداء إلى أصدقاء الفنانة و حكومة البحرين لإنقاذ "ابنتهم" المريضة قال فيه" يا جماعة هذا وقتكم، يا حكومة البحرين ، هذي بنتكم، إنتو أولى فيها، وإنتو يا صحابها وأصدقاءها ويا زملاءها ويا إخوانها في المجال وغير المجال...أوقفوا ويا بنتكم ترى محتاجتكم...الله يشافيها ويعافيها"

وعلى خلفية موجة المناشدات العامة، استجابتْ وزارة الصّحّة البحرينية، مؤخرا، لنداءات الفنانين، الذين طالبوا بنقل الإعلامية، صابرين بورشيد، للعلاج في الخارج، وكانت الفنانة البحرينية، شيلاء سبت، أول من قام بالكشف على "الخبر المفاجأة" ، عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام، بعد أن صرحت" إنّ وزيرة الصّحّة في البحرين، فائقة بنت سعيد الصالح، أكّدتْ، أنّه فور متابعة ديوان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء للحالة، وجّهتْ الوزارة للعلاج بالخارج، وبدأ الترتيب لإجراءات سفر بورشيد، لتلقّي العلاج."

وفي مفاجأة غير متوقعة ثانية ، ومباشرة بعد انتشار الخبر على صفحات الصحافة المكتوبة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت الفنانة صابرين البورشيد منذ دقائق ،على صفحتها الخاصة على موقع الإنستغرام، وبدت في حالة صحية أفضل ، لتتوجه برسالة تفاؤل وأمل لجمهورها وزملائها ، قائلة بنبرة فرح" حبيت أطمنكم علي، الحمد لله أنا بخير ونعمة..وبس..الحمد لله"