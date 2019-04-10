نسخة من نفسك 4 بوصات أو كاملة.. أصبح الأمر متاحاً في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة اليوسف للطباعة ثلاثية الأبعاد، عن وصول تقنية DOOB الألمانية التي حطت في دبي بعد أن أنشأت لها فروعاً في مدن عالمية عدة إلى الإمارات.

وتأسست DOOB في ألمانيا، وهي شركة خدمات متكاملة لتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، وتنشئ مجسماً ليكون بمثابة نسخة طبق الأصل من نفسك باستخدام أحدث تقنية للطباعة الثلاثية الأبعاد.

ودشن المفهوم الجديد في مركز دبي التجاري العالمي، وتحديدا في صالة 7، من قبل المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري هلال المري، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

من جهته، أعرب نائب الرئيس لشؤون التسويق في مجموعة اليوسف محمد إقبال اليوسف، عن سعادته بشأن إطلاق التقنية في الإمارات، مشيراً إلى أن DOOB عبارة عن مُجسمٍ مطبوع ثلاثي الأبعاد لنفسك بواقعية فائقة الدقة، فهي في الأساس تنقل الصور الملتقطة ذاتياً (سيلفي) إلى بُعدٍ يفوق الخيال.

وأعلنت الشركة أنه بمجرد أن تدخل إلى النظام المتحرك للمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد لكامل الجسم DOOB-licator الذي يحتوي على 66 كاميرا، وتلتقط صوراً بالمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، وتختار الحجم الذي ترغب فيه، يمكنك تسلم النسخة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة.

وأفادت بأنه تتوافر نسخ DOOB بجميع الأحجام، كما تتاح أيضاً بالحجم الطبيعي على أساس الطلب، لافتة إلى أن الأسعار تبدأ من 699 درهماً.