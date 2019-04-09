الصياد سيئ الحظ.. دهسه فيل والتهمته الأسود

المصدر: جوهانسبرغ - د.ب.أ

تعرض صياد غير شرعي للدهس من أحد الأفيال حتى الموت قبل أن يلتهم جثته أسد، في حديقة كروجر الوطنية في جنوب إفريقيا.

وقال المتحدث باسم الحديقة إسحق فاهلا «تم العثور على الجمجمة فقط، أما بقية الجثة فلم تكن في مكان الحادث، ويفترض أنه تم التهامه»، مضيفاً أن الرجل قد التهمته على ما يبدو زمرة من الأسود. وقال البريغادير ليونارد هلاثي، إنه تم القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم شركاء للقتيل في عمليات صيد غير مشروعة، ومصادرة بندقيتي صيد.

وجاء في بيان أصدره هلاثي أن «بعض الرجال بدأوا عملية صيد غير مشروعة، عندما فاجأهم فيل وقتل أحدهم».

يشار أن الصيد غير المشروع، خصوصاً للحصول على قرون الخرتيت وأنياب الفيل، منتشر في حدائق الألعاب في جميع أنحاء جنوب إفريقيا.