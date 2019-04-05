سيلين ديون تستعد لجولة فنية في 50 مدينة

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون، عن مجموعة جديدة من حفلاتها الفنية التي ستنطلق في سبتمبر المقبل، والتي ستقدمها في إطار جولة فنية جديدة، تعدّ الأولى لها منذ 10 سنوات.

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، أمس، بأن المغنية الكندية، التي اشتهرت بتقديم أغنية فيلم «تايتانيك»، التي تحمل اسم «ماي هارت ويل جو أون»، أعلنت أيضاً عن ألبوم جديد لها، سيضم أغنيتها الفردية «كوريدج» (شجاعة).

ومن المقرر أن تستمر الجولة الفنية التي تحمل اسم «جولة كوريدج العالمية»، وتزور خلالها 50 مدينة حتى ربيع عام 2020.

يذكر أن ديون (51 عاماً)، تعتبر من أنجح مغنيات البوب على مستوى العالم، وقد بيع لها أكثر من 170 مليون ألبوم.

وكانت ديون تزوجت في عام 1994 من المنتج الموسيقي رينيه أنجليل، الذي توفي في يناير من عام 2016، عن عمر ناهز 73 عاماً، بعد أن خسر معركته أمام سرطان الحنجرة.