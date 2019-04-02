مقتل مغني راب شهير امام متجر ملابس يمتلكه

المصدر: دبي- الإمارت اليوم

لقي مغني الراب الشهير نيبسي هاسل حتفه بعد إطلاق النار عليه أمام متجر ملابس يمتلكه في جنوب مدينة لوس إنجلوس الأميركية، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقالت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" نقلا عن مصادر في جهات إنفاذ القانون إن اثنين آخرين أصيبا في إطلاق النار الذي وقع، أمام متجر ماراثون كلوذينغ.

وقالت الصحيفة إن هاسل البالغ من العمر 33 عاماً تعرض لإطلاق النار عدة مرات وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه وأعلنت وفاته. وتسببت وفاة هاسل، المرشح لجائزة غرامي الشهيرة، في صدمة للوسط الفني الأميركي وكتب المشاهير كلمات في رثائه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي السياق قالت المغنية ريانا على موقع تويتر "غير معقول!... إن هذا يهز كياني!".

كما كتب المغني والمنتج فاريل وليامز على تويتر أن هاسل كان يمثل قوة "إيجابية ألهمت الملايين",

وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار الساعة 3:20 فجرا، ونقل ثلاثة ضحايا إلى المستشفى حيث أعلنت وفاة أحدهم