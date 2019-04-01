جدول دبي في أبريل.. حافل بأنغام عربية وعالمية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تستضيف دبي، خلال شهر أبريل الجاري، سلسلة من الحفلات الغنائية والموسيقية التي يحييها عدد من الفنانين والمشاهير من المنطقة العربية والعالم.

ويشهد جدول فعاليات دبي أمسيات تتميز بأصواتها الشبابية، وموسيقاها المتنوعة ما بين أنغام عربية وغربية، من ثقافات مختلفة.

وفي الخامس من الشهر الجاري، يعود إلى حديقة البرج، وسط مدينة دبي، مهرجان «وصلة» للموسيقى البديلة، في دورته الثالثة، بالتعاون مع «لايف نايشن». وتحيي أمسيات المهرجان فرق غنائية وموسيقية عربية اكتسبت شهرة، خصوصاً في أوساط الشباب، ومن بينها فرقة «مشروع ليلى» اللبنانية، وفرق الروك المصرية «مسار إجباري»، و«كايروكي» وفريق «47 ساول» و«المربع»، وغيرها من الفرق الموسيقية، حيث يجمع «وصلة» بين الفنانين الناشئين الذين يمثلون تنوع الأصوات والثقافات، ويُعدّ من أهم المنصات التي تهدف إلى دعم وتشجيع المواهب الصاعدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما سيكون عشاق الفرق الموسيقية الأوروبية على موعد مع «بويزون»، الفرقة الأكثر نجاحاً في إيرلندا والمملكة المتحدة، التي ستنظم حفلها في استاد سوق دبي الحرة للتنس مساء 12 الجاري، ضمن جولتها العالمية التي تحتفي بالذكرى السنوية الــ25 لتأسيسها، وبهذه المناسبة ستقدم الفرقة مجموعة من أبرز أغاني ألبومها السابع والجديد «ثانك يو أند غود نايت».

كما يحيي كل من آرد ماثيو من فرقة «جست جنجر»، وفرقة الروك «ووترشيد»، حفلاً موسيقياً في دبي أوبرا في 18 الجاري، وستقدم خلال الحفل أشهر أغان مثل «إنديغو غيرل»، و«فاين واي»، و«ليتيرز»، إضافة إلى أعمال من ألبوم «هاربور» الجديد. وأسهمت كلمات وموسيقى المغني وكاتب الأغاني آرد ماثيو في إبراز فرقة الروك كواحدة من أكثر الفرق مبيعاً في جنوب إفريقيا، واعتُبر ألبوم الفرقة الأول «أول كامز راوند» الأكثر مبيعاً في تاريخ البلاد. أما فرقة «ووترشيد»، فاشتهرت بأسلوبها الموسيقي الخاص، الذي يتماشى بسلاسة مع صوت المغني الرئيس كريغ هيند.

وتستضيف القرية الأيرلندية في دبي أمسية تحييها فرقة «ذا بروكليمرز» مساء 25 الجاري. والفرقة مؤلّفة من التوأم تشارلي وكريغ ريد، اللذين سيقدّمان أجمل أغانيهما، التي شكّلت جزءاً من الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام، مثل «دامب أند دامبر»، و«شريك»، و«هاو أي ميت يور ماذر»، و«بيتش بيرفكت».

مهرجان وصلة يعود يوم الجمعة المقبل إلى حديقة البرج وسط مدينة دبي بمشاركة فرق عربية عدة.

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الجاري سيكون عشاق الفرق الموسيقية الأوروبية على موعد مع «بويزون».