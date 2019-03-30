«ديزني» تحظر التدخين في متنزهاتها بالولايات المتحدة

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قالت شركة والت ديزني إنها ستحظر التدخين، واستخدام السجائر الإلكترونية، وعربات الأطفال الكبيرة في مدن الملاهي التابعة لها في الولايات المتحدة، بدءاً من أول مايو المقبل.

وتهدف القيود الجديدة في جانب منها إلى المساعدة في التعامل مع الحشود الضخمة، المتوقع أن تتوافد بكثافة في وقت لاحق من العام الجاري على أماكن جديدة مصممة على نسق «حرب النجوم» (ستار وورز) في عالم والت ديزني في أورلاندو بفلوريدا وديزني لاند في آناهايم بكاليفورنيا.

وقالت «ديزني» في منشور، أول من أمس، إنها ستزيل الأماكن المخصصة للتدخين في عالم والت ديزني وديزني لاند والمتنزهات المائية ومجمع إي.إس.بي.إن وايد وورلد أوف سبورتس في فلوريدا، ومنطقة داون تاون ديزني للتسوق في كاليفورنيا.