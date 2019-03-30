مايك تايسون في القاهرة.. يصوّر فيلماً لـ «السبكي»

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

بدأ نجم الملاكمة الأميركي الشهير مايك تايسون تصوير مشاهده في فيلم مصري بالقاهرة، بعد أن وصل للعاصمة المصرية منذ أيام، حيث استهلّ زيارته بجولة في الأماكن السياحية الشهيرة، قبل أن يتفرغ للتصوير في فيلم «حملة فرعون».

وتتنافس أفلام السينما المصرية التي يتم تحضيرها وتصويرها حالياً على عمل مفاجآت غير متوقعة للجمهور، تحقق أكبر نسبة من المشاهدة وتضمن النجاح الفني والتجاري، وذلك عن طريق الاستعانة بنجوم أجانب.

فبعد استعانة أمير كرارة في فيلمه الجديد «كازابلانكا» بالممثل التركي خالد أرجنش، الشهير بدور السلطان سليمان في مسلسل حريم السلطان، واستعانة محمد عادل إمام في فيلمه «لص بغداد» بالممثلة التركية مريم أوزولي بطلة المسلسل نفسه، التي قامت بدور السلطانة هويام، لجأ الممثل عمرو سعد والمنتج محمد السبكي الى نجم الملاكمة الأميركي الشهير مايك تايسون للمشاركة في فيلم «حملة فرعون» الذي يتم تصويره حالياً.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم روبي ومحمود عبدالمغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، واخراج رؤوف عبدالعزيز، ويقوم تايسون بدور فرانك، وهو أحد تجار الأعضاء البشرية، الذي يستغل الحرب في سورية ويبني مستعمرة يطلق عليها اسم «ضاحية فرانك»، ويقوم بحبس الأسرى فيها.

ويقوم عمرو سعد بشخصية «فرعون» الشاب الذي يمارس الإجرام والبلطجة، ويتزوج من امرأة سورية ينجب منها ابناً واحداً، لكن المرأة تهرب بالابن إلى سورية، وتفر من بلطجة فرعون وممارساته غير المشروعة، ثم تقوم الحرب في سورية ويصل إلى علم فرعون أن فرانك تاجر البشر اختطف ابنه وزوجته في مستعمرته «مستعمرة فرانك»، فيذهب لانقاذهما مستعيناً بعشيرته المتمثلة في أصدقائه القدامى محمد لطفي ومحمود عبدالمغني ورامز امير وحمدي الميرغني، حيث يساعدونه في الوصول الى فرانك، ليكتشف أن فرانك قتل طفله واستولى على زوجته الجميلة، بعد ان رآها وأثارت إعجابه، وتتوالى الأحداث والصراع بين فرانك وفرعون.

وكان تايسون قد وصل الى القاهرة منذ أيام واستقبله الفنان محمد لطفي، وبدأ تايسون رحلته لمصر بصحبة زوجته بزيارة للأماكن الاثرية المهمة، وعلى رأسها منطقة الاهرامات وأبوالهول وبرج القاهرة، ونشر على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً من الزيارة بصحبة بعض أفراد فريق الفيلم، قبل أن يبدأ التصوير، أول من أمس، حيث جمعته مشاهد عدة ببطل الفيلم عمرو سعد، والفنانة اللبنانية قمر التي تقوم بدور زوجة عمرو سعد السورية.

وأكد المنتج محمد السبكي أن اختيار تايسون جاء بإجماع الآراء، لأنه الأنسب فنياً ومن حيث الشكل للدور، ووجوده إضافة كبيرة لأسرة العمل، وليس الهدف الوحيد إحراز رد فعل جماهيري ومكاسب مادية، كما يدّعي البعض.

وأضاف السبكي أن تايسون يعرف باسم «الرجل الحديدي»، ويمتلك شعبية كبيرة دفعته لدخول عالم التمثيل، وشارك في مجموعة من الأفلام المهمة، وقصة حياته أصلاً تصلح لعمل فيلم، حيث حصل تايسون على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين، وهو في عمر 20 عاماً، وكسر سلسلة من الأرقام القياسية وسجّلها باسمه.

يذكر أن تايسون شارك من قبل عربياً بالفيلم الجزائري «أبواب الشمس: الجزائر إلى الأبد» سنة 2014، للمنتج الجزائري زكريا رمضان، وشارك فيه تايسون بشخصيته الحقيقية.

- تايسون حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل، وهو في عمر 20 عاماً، وكسر سلسلة من الأرقام القياسية.