طالبة سويدية تقود «أيام الجمعة» في برلين

المصدر: برلين - د.ب.أ

شاركت الناشطة السويدية الشابة جريتا تورنبرغ أمس، في تظاهرة طلابية بالعاصمة الألمانية برلين للمطالبة بحماية المناخ.

وانطلقت التظاهرة من متنزه «إنفاليدبارك» وتوجهت إلى بوابة براندنبورغ التاريخية.

وألقت الطالبة السويدية (16 عاماً) خطاباً أمام البوابة.

وتمكث تورنبرغ في برلين حتى الغد، وتعتزم بجانب مشاركتها في التظاهرة زيارة معهد بوتسدام لأبحاث عواقب تغير المناخ.

وسيُجرى تكريم تورنبرغ في برلين اليوم بجائزة «الكاميرا الذهبية» الإعلامية.

وتحت شعار «أيام الجمعة من أجل المستقبل» يتظاهر آلاف الطلاب كل يوم جمعة منذ أسابيع في أنحاء متفرقة من العالم؛ للمطالبة بسياسة تتسم بمسؤولية أكبر تجاه البيئة.