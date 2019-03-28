يوسف إسلام يشارك في تأبين ضحايا هجوم كرايستشيرش

المصدر: ولينغتون - د.ب.أ

ينضم الفنان البريطاني يوسف إسلام، المعروف بالاسم الفني كات ستيفنز، إلى مجموعة محلية فى نيوزيلندا من الموسيقيين الذين سيشاركون فى مراسم تأبين تذكارية وطنية غداً، للضحايا الـ50 للهجوم الإرهابي في كرايستشيرش.

يذكر أن المغني وكاتب الأغاني البريطاني قد اعتنق الإسلام في عام 1977، ومنذ ذلك الحين يؤيد بشكل معلن صياغة شكل من أشكال التفاهم بين الغرب والعالم العربي.

وفي بيان يعلن عن هذه المجموعة من المشاركين، صدر أمس، قالت عمدة كرايستشيرش ليان دالزيل، إن تجمع إحياء الذكرى في متنزه «هاجلي بارك» القريب من مسجد «النور» سيكون فرصة للأشخاص في أنحاء نيوزيلندا وأنحاء العالم للالتقاء.

يشار إلى أن مسجد النور هو المسجد الذي قُتل فيه 42 شخصاً من الضحايا في 15 مارس برصاص المهاجم المسلح الذي أعلن دعمه لأيديولوجية تفوق البيض.

وذكرت دالزيل أن «تدفق الحب والدعم الذي تم إظهاره تجاه إخواننا وأخواتنا من المسلمين كان صادقاً وتم تلقيه بالروح نفسها التي صدر بها». وتابعت: «الأمر هو التجمع معاً ككيان واحد، الوقوف جنباً إلى جنب، ما يعبر عن هذه الوحدة».