بالصور ..من هي الفنانة اللبنانية التي يبحث عنها المصريين

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

بين يوم وليلة؛ أصحبت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو حديث المصريين وتصدرت "الترند" على موقع تويتر، بعد أن نشرت على حسابها على انستغرام صور لها تجمعها بنجم فريق ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح خلال تواجده في دبي لتصوير إعلان تجاري.

وفور نشر الصور تصدر اسم الفنانة اللبنانية محرك البحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، وقامت العديد من المواقع الإخبارية المصرية بنشر تقارير تتضمن معلومات عنها منذ طفولتها، كما قام الكثير من محبي صلاح بمتابعة حسابات عبدو على انستغرام وتويتر.



وفي تعليقها على هذه الضجة كتبت الفنانة اللبنانية على حسبها على تويتر "أنا جيسي عبدو" ردا على تغريدة لإذاعة "نجومي. إف إم" المصرية تساءلت فيها "مصر كلها بتسأل ..مين جيسي عبدو دي يا صلاح؟". وفي تعليق آخر كتبت الفنانة والإعلامية الشابة "رحلة البحث عني ..ما في أهضم من المصريين".



يذكر ان الفنانة جيسي عبدو تشارك في تصوير مسلسل "صانع الأحلام" المقرر عرضه على "قناة أبوظبي"، ضمن دورتها البرامجية الجديدة الخاصة بشهر رمضان المقبل، ويضم نُخبة من نجوم الشاشة الصغيرة في لبنان ومصر وسوريا، ويلعب دور البطولة فيه مكسيم خليل، وأروى جودة، إلى جانب طوني عيسى، وإيلي مترو، ومي سليم، ورنا ريشة، وساندي حكيم، وجهاد سعد، ومجموعة من النجوم العرب.



وتؤدي عبدو في المسلسل دور لونا وهي شخصية مركبة تميل للشر ولكنها قادرة على كسب تعاطف المشاهد في بعض الأحيان، معربة عن سعادتها بالمشاركة في العمل والتعاون مع فريق العاملين فيه ومع الشركة المنتجة والمخرج.



وأعربت عبدو في تصريحات لها خلال زيارة إعلامية سابقة لكواليس تصوير المسلسل في منتجع الفرسان بأبوظبي، أنها لا تشعر بالقلق من أداء شخصية شريرة خوفاً من أن يكرهها الجمهور، لأنها ليست شخصيتها الحقيقية. لافتة إلى أن أبرز التحديات التي واجهتها في العمل كانت صعوبة الشخصية ولذلك استعانت بمدرب تمثيل لأول مرة.

